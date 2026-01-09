„S-au schimbat regulile la nivel central, dar primarii au rămas să gestioneze nota de plată”, a explicat Thuma, arătând că presiunea reducerii deficitului bugetar a fost transferată către administrațiile locale. El a atras atenția că mesajul transmis de la centru a fost clar: autoritățile locale care nu se conformează riscă pierderea unor transferuri de la bugetul de stat.

Președintele CJ Ilfov a mai precizat că taxele locale nu reprezintă principala sursă de venit a bugetelor locale, mai ales în zonele dezvoltate, acestea bazându-se în principal pe impozitul pe venit redistribuit către comunități și pe investiții și fonduri europene. În opinia sa, soluțiile sănătoase pentru administrații locale puternice sunt păstrarea unei cote mai mari din impozitul pe venit la nivel local și stimularea economiei prin investiții și crearea de locuri de muncă. „Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru. Primarii țin comunitățile în picioare, zi de zi”, a transmis Hubert Thuma.