Efecte după căderea Guvernului Bolojan. Sorin Grindeanu: Piețele au răsuflat ușurate. Austeritatea s-a încheiat

Liderul PSD Sorin Grindeanu susține că evoluțiile economice din ultimele zile contrazic „scenariile apocaliptice” anunțate de "corului digital de bocitoare" - susținătorii fostului premier Ilie Bolojan. Din contră, Grindeanu spune că piețele financiare au reacționat pozitiv după demiterea Executivului Bolojan și cere reluarea investițiilor publice.

Sorin Grindeanu a tarnsmis joi, într-un mesaj postat pe Facebook, că evoluțiile bursiere și financiare de după moțiunea de cenzură arată contrariul avertismentelor lansate de Ilie Bolojan și susținătorii săi.

„În ciuda corului digital de bocitoare al lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit. S-a produs chiar contrariul!”, a arătat Grindeanu.

Liderul PSD afirmă că, de luni, piețele „au dat verdictul lor – exact opusul celui anunțat pe toate canalele”.

Evoluțiile economice invocate de liderul PSD

Grindeanu enumeră trei indicatori pe care îi consideră relevanți pentru reacția piețelor:

Bursa de la București - „urcă a 4‑a zi consecutiv”

dobânzile la titlurile de stat pe 10 ani – „scad a 4‑a zi la rând”

cursul valutar – „după reacția inițială de creștere, a coborât astăzi”

„Aceasta NU este reacția unei piețe speriate. Este reacția unei piețe care răsuflă ușurată că s-a pus capăt unei austerități care lovea în consum, în creștere și în încrederea investitorilor”, afirmă Grindeanu.

El precizat, totodată, că „Bursa nu votează la urne. Dar atunci când vorbește prin cifre, nu poate fi acuzată că face propagandă”.

Apel la reluarea investițiilor publice

În context, liderul PSD transmite că semnalul investitorilor trebuie urmat de măsuri politice imediate:

„Aceasta înseamnă reluarea investițiilor, redeschiderea șantierelor de școli, spitale, drumuri județene și alimentări cu apă și gaze.”

El afirmă că repornirea economiei și stimularea mediului de afaceri sunt „adevăratele priorități ale României post‑Bolojan”.