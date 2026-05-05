Bursa de Valori București deschide în creștere marți dimineața, în ziua moțiunii de cenzură

Sursă: realitatea.net

Bursa de Valori București (BVB) a deschis în creștere pe aproape toți indicii ședința de marți, cu un rulaj total de 7,8 milioane lei (1,5 milioane euro), înregistrat după primele 30 de minute de tranzacționare.

Principalii indici, pe verde

Indicele principal BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, avansa cu 0,27%, iar BET-Plus, care urmărește cele mai lichide 43 de acțiuni de la BVB, consemna o creștere similară.

Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, câștiga 0,21%, iar BET-NG, care grupează cele 10 companii din sectorul energetic și al utilităților, urca cu 0,45%.

Pe de altă parte, BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, scădea ușor cu 0,07%, iar BET-FI, indicele SIF-urilor, înregistra o depreciere de 0,47%.

Cele mai mari creșteri și scăderi

Topul câștigătorilor era condus de Rompetrol Rafinare (+3,31%), urmat de Bursa de Valori București (+2,32%) și Aerostar (+1,84%).

La polul opus, cele mai mari scăderi erau înregistrate de Compania Energopetrol (-9,8%), Bittnet Systems București (-4,61%) și Turbomecanica (-3,44%).