După Isus și Papă, Donald Trump „a ajuns” și vedetă Star Wars

Sursă: Realitatea.net

Pagina de Facebook a Casei Albe a „găzduit” mai multe poze cel puțin controversate, cu președintele SUA în ipostaze de Isus salvator ori de Papă. De data aceasta, serviciul de comunicare de la Washington a publicat o poză cu Donald Trump în chip de erou din celebra serie de filme Războiul Stelelor.

Donald Trump, personaj central în universul „The Mandalorian”

Cu ocazia zilei de 4 mai, celebrată la nivel global ca Ziua Star Wars, Casa Albă a publicat o imagine inedită care îl înfățișează pe președintele Donald Trump într-o ipostază neconvențională. Imaginea, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, îl transpune pe liderul american în rolul protagonistului din popularul serial „The Mandalorian”. În această reprezentare vizuală, Trump apare îmbrăcat în faimoasa armură a vânătorului de recompense, fiind însoțit de personajul Grogu, cunoscut publicului larg sub numele de „Baby Yoda”, totul pe fundalul unui steag american.

Postarea oficială a fost însoțită de un mesaj adaptat filosofiei serialului, subliniind pregătirea Americii într-o galaxie care necesită forță. Utilizarea celebrei replici „Aceasta este calea” (This is the way) alături de urarea tradițională „Forța fie cu tine” a marcat dorința administrației de a face referire directă la universul creat de George Lucas. Această strategie de comunicare vine într-un moment de vârf pentru franciză, având în vedere că noul lungmetraj Disney, „The Mandalorian and Grogu”, urmează să aibă premiera pe 22 mai.

Inteligența artificială și strategia meme-urilor la Casa Albă

Această inițiativă nu este una izolată, Casa Albă apelând frecvent la inteligența artificială pentru a genera conținut vizual menit să promoveze imaginea președintelui într-o manieră laudativă sau umoristică. Deși aceste meme-uri sunt concepute pentru a atrage simpatia publicului tânăr și a susținătorilor din mediul online, ele nu au fost lipsite de controverse. În trecut, reprezentări grafice similare, precum cea în care președintele era înfățișat ca Iisus Hristos, au stârnit reacții vehemente din partea anumitor segmente ale comunității religioase.

Ziua de 4 mai, devenită Ziua Star Wars dintr-un joc de cuvinte fonetic între „May the Force” și „May the 4th”, rămâne un instrument puternic de comunicare politică în Statele Unite. Ea oferă liderilor ocazia de a se conecta cu o bază uriașă de fani prin referințe pop-culture care depășesc barierele discursului politic tradițional.

Barack Obama și simbolistica „Stelei Morții” la Chicago

În aceeași zi, fostul președinte Barack Obama a marcat evenimentul printr-o colaborare cu Mark Hamill, actorul care l-a consacrat pe Luke Skywalker. Cei doi au apărut într-un videoclip menit să promoveze deschiderea bibliotecii prezidențiale a lui Obama în Chicago, programată pentru data de 19 iunie. Alegerea simbolisticii Star Wars a venit și ca o replică subtilă la criticile primite de proiectul arhitectural al clădirii.

Construcția bibliotecii, o clădire masivă, gri și fără ferestre, a atras numeroase comparații din partea publicului cu „Steaua Morții”, stația spațială capabilă de distrugeri planetare din filmele originale. Prin asocierea cu Mark Hamill, un simbol al rezistenței și al luptei împotriva Imperiului, Obama a încercat să transforme criticile estetice într-un moment de promovare culturală, celebrând totodată moștenirea legendarului cavaler Jedi în contextul deschiderii noii instituții prezidențiale.