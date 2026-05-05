Moscova, fără internet mobil și tancuri înaintea paradei de 9 mai. Zelenski: „Dronele ucrainene pot lovi această paradă"

Rusia a întrerupt marți serviciile de internet mobil în Moscova, Sankt Petersburg și Kazan, cu câteva zile înaintea paradei anuale de Ziua Victoriei, pe fondul temerilor legate de atacurile cu drone ucrainene.

Restricțiile vizează internetul mobil și parțial mesajele SMS, însă apelurile telefonice nu sunt afectate. Operatorii de telefonie mobilă au anunțat că măsurile sunt „menite să asigure securitatea" și au recomandat cetățenilor să utilizeze rețelele Wi-Fi în această perioadă.

Servicii bancare și transport, afectate

Perturbările se extind și asupra altor servicii. Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, a avertizat că pot apărea probleme cu serviciile mobile, iar Yandex Taxi a anunțat dificultăți în comandarea curselor online din cauza restricțiilor, conform Reuters.

Parada, redusă din cauza amenințării cu drone

Kremlinul a confirmat că restricțiile sunt legate de „un risc crescut de atacuri cu drone din Ucraina". Potrivit unor informații, 11 drone au fost semnalate deasupra Moscovei în zilele de 3 și 4 mai, una dintre ele lovind o clădire de locuințe la 6 km de Kremlin.

Parada din 9 mai din Piața Roșie va fi redusă semnificativ față de anii anteriori, pentru prima dată din 2008, nu vor fi prezentate tancuri, sisteme de rachete sau artilerie. Ministerul Apărării rus a invocat „situația operațională actuală", însă analiștii leagă decizia de lipsa echipamentelor și de riscurile de securitate.

Zelenski, avertisment direct

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că dronele Kievului ar putea viza parada de la Moscova, declarând că Rusia „nu mai este la fel de puternică ca înainte".

„Rusia a anunțat o paradă pe 9 mai, dar nu va exista echipament militar. Aceasta va fi prima dată în foarte mulți ani când nu își pot permite prezența armelor la paradă. Iar dronele ucrainene pot lovi, de asemenea, această paradă", a spus Zelenski, citat de The Kyiv Post.