Guvernul Bolojan, în fața moțiunii de cenzură: ce se întâmplă dacă Executivul cade, pașii constituționali și scenariile politice

Căderea Guvernului Bolojan printr-o moțiune de cenzură ar reprezenta un cutremur politic cu consecințe de amploare. Constituția României stabilește cu precizie etapele care urmează unui astfel de scenariu, de la demiterea Executivului până la învestirea unui nou guvern.

Ce se întâmplă dacă moțiunea trece

Odată lansată dezbaterea în Parlament, semnatarii nu mai pot retrage sprijinul acordat inițiativei. Votul final se desfășoară în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, iar adoptarea moțiunii necesită minimum 233 de voturi, majoritatea absolută a parlamentarilor.

Dacă pragul este atins, Guvernul este demis de drept, iar premierul trebuie să prezinte imediat demisia președintelui României. Din acel moment, Executivul intră în regim interimar și se limitează strict la gestionarea treburilor curente, până la depunerea jurământului de către membrii noului cabinet, conform Articolului 110 din Constituție.

Consultările de la Cotroceni

După căderea Guvernului, președintele convoacă la Palatul Cotroceni consultări cu toate partidele parlamentare, cu scopul de a identifica o majoritate viabilă. Pe baza acestor discuții, desemnează un candidat la funcția de prim-ministru, care are la dispoziție 10 zile pentru a alcătui echipa guvernamentală, a elabora programul de guvernare și a solicita votul de încredere în Parlament. Dacă obține majoritatea, noul Guvern este învestit oficial.

Ce se întâmplă dacă moțiunea este respinsă

În cazul în care moțiunea nu adună voturile necesare, Guvernul rămâne în funcție, iar rezultatul echivalează cu o reconfirmare a sprijinului parlamentar. Constituția interzice totodată inițiatorilor să depună o nouă moțiune de cenzură în aceeași sesiune, reducând considerabil riscul unei crize politice imediate.

Scenariile politice după o eventuală cădere a Guvernului Bolojan

Tabloul politic este însă mai complicat. Ilie Bolojan a anunțat că, dacă moțiunea trece, prima opțiune a PNL rămâne continuarea la guvernare, dar fără o coaliție cu PSD. O a doua variantă ar fi trecerea în opoziție și construirea unui „pol al modernizării” alături de alte forțe politice.

Premierul a fost categoric într-o privință: PNL nu va accepta un rol marginal într-o formulă de guvernare și nici nu va susține un premier „marionetă". Această poziție fermă complică semnificativ negocierile pentru alcătuirea unei noi majorități.