Mesaj RO-ALERT transmis în nordul județului Tulcea. Autoritățile avertizează populația

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, joi dimineață, un nou mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT, după ce autoritățile au semnalat posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spațiul aerian.

Ce au transmis autoritățile?

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta” Tulcea, alerta a fost transmisă în jurul orei 08:40 și are rol preventiv, pentru informarea rapidă a populației din zonele vizate.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să își păstreze calmul și să respecte toate măsurile de siguranță comunicate prin mesajele oficiale. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să urmărească permanent indicațiile transmise de autorități și să evite răspândirea informațiilor neverificate.

Mesajul RO-ALERT a fost emis în contextul măsurilor de protecție adoptate pentru siguranța populației din nordul județului Tulcea , zonă aflată în apropierea graniței cu Ucraina.

Reprezentanții ISU subliniază că astfel de avertizări sunt transmise preventiv, pentru a permite populației să reacționeze rapid în cazul unor situații de risc.