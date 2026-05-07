Alertă la graniță! NATO intervine după ce două drone au pătruns din Rusia și s-au prăbușit în Letonia

Sursă: Realitatea.Net

Două drone venite din Rusia s-au prăbușit pe teritoriul Letoniei, stat membru NATO, provocând avarii la o instalație petrolieră. Incidentul a declanșat intervenția avioanelor Alianței, precum și închiderea școlilor și alertarea populației din zona de frontieră.

Armata letonă a anunțat joi dimineață că două drone au pătruns pe teritoriul țării dinspre Rusia și s-au prăbușit, potrivit Reuters .

Ministrul Apărării lituanian, Andris Spruds, a declarat pentru televiziunea națională LSM că dronele au fost „probabil lansate de Ucraina” împotriva unor ținte din Rusia.

Spruds a precizat că avioane militare ale misiunii multinaționale NATO de poliție aeriană din Țările Baltice au fost trimise la fața locului pentru evaluare și securizare.

Avarii la o instalație petrolieră din Rezekne

Patru rezervoare de petrol goale au fost avariate joi dimineață la o instalație de depozitare din Rezekne, oraș aflat la aproximativ 40 km de granița cu Rusia. Poliția și pompierii au găsit în zonă posibile resturi ale unei drone prăbușite.

Pompierii au stins un foc mocnit pe o suprafață de circa 30 de metri pătrați într-unul dintre rezervoare.

Alerte pentru populație și școli închise

Autoritățile letone au emis alerte privind prezența dronelor la ora 4.00 dimineața, cerând locuitorilor din zona de frontieră să rămână în case. Municipalitatea din Rezekne a anunțat că toate școlile vor fi închise joi.

La sfârșitul lunii martie, mai multe drone ucrainene rătăcite au lovit Letonia, Estonia și Lituania. Un incident a afectat un coș de fum al unei centrale electrice, iar altul s-a soldat cu prăbușirea unei drone într-un lac înghețat, urmată de o explozie.

Dronele ar fi fost lansate pentru a lovi ținte militare din Rusia, potrivit autorităților.

Miniștrii de externe ai celor trei țări baltice au reiterat în aprilie că nu au permis niciodată utilizarea teritoriilor sau spațiului lor aerian pentru atacuri cu drone asupra Rusiei.