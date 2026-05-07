Adrian Câciu: Bursa a recuperat miliarde, în ciuda scenariilor pesimiste
Adrian Câciu/ Foto: Facebook
Adrian Câciu susține că scenariile economice catastrofale promovate în ultimele zile nu se confirmă și îl atacă direct pe Ilie Bolojan. Fostul ministru al Finanțelor afirmă că, în timp ce negocierile politice continuă, Bursa de Valori București a recuperat peste 23 de miliarde de lei în doar două zile, iar dobânzile la titlurile de stat au început să scadă.
Câciu compară actuala situație cu negocierile politice din mai-iunie 2025 și spune că atunci au fost promovate aceleași avertismente privind prăbușirea economiei, deprecierea leului și intrarea României în categoria junk.
Social-democratul susține că, după formarea coaliției de guvernare, aceste scenarii au dispărut din spațiul public și afirmă că, de această dată, Ilie Bolojan a fost trimis acasă.
Fostul ministru critică și discursurile apocaliptice lansate de PNL, dar și faptul că problemele de pe piața valutară ar fi fost mult reduse dacă România ar fi încasat la timp cele 3 miliarde de euro din cererile de plată din PNRR.
Citește și:
- 17:00 - Statul român a reevalut patrimoniul MAE. Valoarea imobilelor din subordine ajunge la câteva miliarde de lei
- 16:40 - Președintele UDMR: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
- 16:40 - La un an de la dezastrul ecologic, Salina Praid tot în stare de alertă se află
- 16:40 - Donald Trump, surprins cu un strat gros de machiaj pe mâini. Comentarii pe măsură: „Mașina din '83 are mai puțin chit pe ea”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News