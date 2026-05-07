Acuzații de favoritism în echipa lui Ciucu de la Capitală, după numirea Andreei Iordache în funcția de șefă de cabinet

Apar acuzații grave la adresa lui Ciprian Ciucu, după ce a acesta a plecat de la primăria Sectorului 6 la primăria capitalei cu 15 dintre angajații săi. Printre aceștia se numără și Andreea Iordache, o fostă jurnalistă care este în acest moment șefă de cabinet. Jurnaliștii au scris că prezența ei acolo e dovada că avem de-a face cu un caz de favoritism politic și că aceasta și-a depășit atribuțiile. Am cerut informații atât de la Primăria Capitalei, cât și un punct de vedere de la Andreea Iordache. Deocamdată nu am primit niciun răspuns.

Șefa de cabinet a primarului general Ciprian Ciucu este Andreea Iordache și se află pe lista persoanelor pe care edilul le-a transferat de la Primăria Sectorului 6, atunci când acesta a preluat funcția. Jurnalistul Petrișor Cana de la Publicația „Oficiul de Știri” susține că mai mulți angajați ai Primăriei Generale spun despre Andreea Iordache că și-ar fi depășit cu mult atribuțiile și dictează ce se întâmplă inclusiv în Unitățile de Implementare a Proiectelor. Cele mai recente acuzații se adaugă peste cele publicate anterior de presă, de pe vremea când femeia activa în primăria Sectorului 6.



Sursele din administrația Sectorului 6 spuneau că Andreea Iordache nu a avut rezultate remarcabile în carieră și nu avea experiență administrativă atunci când a fost promovată drept consilier pentru Ciprian Ciucu. Înainte să lucreze acolo, femeia a fost jurnalistă, însă nu s-a făcut remarcată cu articole de mare impact. Cu toate acestea, spune Oficiul de Știri, a avut o ascensiune rapidă în anturajul fostului primar de sector, actual edil al Capitalei.



Potrivit unor surse din Primăria Sectorului 6, citate de publicația 5news.ro , Andreea Iordache juca un rol de mare importanță, cu atribuții mult extinse peste cele prevăzute în contract. Printre altele, aceasta ar fi controlat agenda primarului, ar fi decis cine putea intra sau nu în biroul lui Ciprian Ciucu, ar fi avut influență asupra modului în care circulau documentele în instituție - în ciuda procedurilor interne - și ar fi avut chiar un rol neoficial în aprobări și proiecte. De asemenea, salariații spuneau că era prezentă la toate întâlnirile importante, chiar dacă nu avea atribuții.



Sursele confirmau chiar că ar fi avut o relație privilegiată cu primarul. De altfel, publicația presa-liberă.ro a dezvăluit chiar că tatăl Andreei Iordache - fostă Dâncu - ar fi fost angajat în cadrul Administrației Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, pe postul de șofer al directorului adjunct al instituției. În consecință, au apărut suspiciuni cu privire la un posibil caz de favoritism politic.



Salariul încasat de Andreea Iordache la Sectorul 6 a fost de departe unul generos. Potrivit ultimei declarații de avere, completată pe 15 ianuarie 2025, salariul net primit pentru postul din cadrul primăriei Sector 6 ajungea la aproape 13.200 de lei pe lună. La această sumă se adăugau mai multe indemnizații, aferente mai multor proiecte. Cumulat, venitul total anual se ridica la aproape 211.000 de lei, adică peste 17.500 de lei pe lună.



Ciprian Ciucu: S-au lărgit scheme de personal. Când a venit un primar nou a mai adus și el.

Reporter: Cu câți oameni de la Sectorul 6 ați venit?