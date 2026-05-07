Război în Ucraina. 13 răniți în urma unui atac ucrainean asupra orașului rusesc Briansk

Sursă: Realitatea.Net

Tensiunile dintre Rusia și Ucraina continuă să escaladeze. Orașul rusesc Briansk, situat la circa 100 de kilometri de frontiera cu Ucraina, a fost vizat joi de o serie de atacuri care au afectat mai multe clădiri de locuințe și au provocat rănirea a 13 persoane, potrivit autorităților locale.

Atacurile au loc după ce Ucraina a denunţat miercuri loviturile ruseşti asupra teritoriului său, în ciuda armistiţiului propus de Kiev, care a promis să răspundă „în mod simetric” la orice încălcare.

Moscova şi-a continuat miercuri atacurile în Ucraina, un semn al unui „refuz evident” al armistiţiului propus de Kiev, a acuzat preşedintele Volodimir Zelenski, la o zi după uciderea a aproape 30 de civili în atacuri ruseşti.

Rusia nu a răspuns declaraţiei Kievului cu privire la un armistiţiu începând de miercuri de la ora 0.00, o contrapropunere formulată după ce Moscova a decretat în mod unilateral un armistiţiu la comemorările de la 9 Mai care marchează victoria sovietică împotriva Germaniei naziste în 1945.

„Este evident pentru orice persoanmă raţională că un război la scară mare şi uciderea zilnică a unor persoane constituie un moment foarte prost pentru «celebrări» publice.

Alegerea Rusiei este un refuz evident al unui armistiţiu şi salvării unor vieţi”, a declarat Zelenski, anunţând că Ucraina va răspunde reciproc acţiunilor Moscovei.

Liderul de la Kiev a anunţat că „până la ora (locală) 10.00 (şi ora României), armata rusă a comus 1.820 de încălcări ale regimului armistiţiului” prin „bombardament, încercări de salt, atacuri aeriene şi folosirea dronelor”.

Potrivit ministrului ucrainean de Externe Andrii Sîbiga, „108 drone şi trei rachete” au fost trase, în ”atacuri matinale la Kiev şi Zaporojie”, în nord-estul şi sudul Uceainei.