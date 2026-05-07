Șase palestinieni și-au pierdut viața în urma unor atacuri israeliene în Gaza

Șase persoane și-au pierdut viața în urma unor atacuri aeriene israeliene desfășurate în mai multe zone din Fâșia Gaza, au anunțat miercuri reprezentanți ai Apărării Civile și ai unor spitale locale, citați de AFP, scrie Agerpres.

Printre victimele atacurilor se numără și fiul principalului negociator Hamas, Khalil al-Hayya. Azzam Khalil Al-Hayya a fost grav rănit într-un raid efectuat în orașul Gaza, incident în care alte zece persoane au suferit răni, potrivit acelorași surse.

Două spitale din orașul Gaza au confirmat moartea a cinci persoane în urma bombardamentelor. În sudul enclavei palestiniene, în apropiere de Khan Younis, o altă persoană a fost ucisă, iar alte 15 au fost rănite, conform informațiilor furnizate de spitalul Nasser.

O sursă din cadrul serviciilor de securitate din Gaza a declarat pentru AFP că persoana ucisă în zona Khan Younis era polițist al Hamas, organizația islamistă aflată la conducerea teritoriului.

Deși în octombrie 2025 a fost convenit un armistițiu în conflictul izbucnit după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, violențele continuă aproape zilnic în Fâșia Gaza.

Ministerul Sănătății din Gaza, aflat sub administrația Hamas, susține că cel puțin 837 de palestinieni au murit de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului. Datele instituției sunt considerate credibile de Organizația Națiunilor Unite.

În același interval, armata israeliană a anunțat moartea a cinci soldați israelieni în Gaza.