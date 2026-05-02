Reacția Germaniei după decizia SUA de a-și retrage trupele: „Era de așteptat, Europa trebuie să își asume propria securitate”

Ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, a declarat că decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre militarii din Europa nu este o surpriză. Oficialul a subliniat că statele europene trebuie să își asume un rol mai activ în propria securitate.

„Retragerea trupelor americane din Europa şi, de asemenea, din Germania era de aşteptat”, a transmis ministrul, adăugând că „noi, europenii, trebuie să ne asumăm mai multe responsabilităţi pentru securitatea noastră”. Anunțul vine după schimbul de declarații dintre Donald Trump și cancelarul Friedrich Merz, pe tema războiului din Iran.

Merz a afirmat că „americanii nu au, în mod evident, nicio strategie” în Iran și că Teheranul „umilește” Statele Unite. În urma acestor declarații, Donald Trump a reacționat și a spus că analizează retragerea trupelor americane din Germania. Ulterior, Pentagonul a confirmat că aproximativ 5.000 de militari vor fi retrași în decurs de un an.

Germania: „Prezența americană rămâne esențială”

Ministrul german a subliniat că trupele americane rămân importante atât pentru Germania, cât și pentru Statele Unite, fiind un element de descurajare în contextul tensiunilor de securitate. El a arătat că aceste baze sunt folosite de Washington inclusiv pentru operațiuni din Africa și Orientul Mijlociu, dar și pentru misiuni legate de Iran. Germania găzduiește unele dintre cele mai importante facilități militare americane din Europa. Printre acestea se numără baza de la Ramstein Air Base, esențială pentru operațiunile din Orientul Mijlociu.

De asemenea, Statele Unite au arme nucleare la Büchel Air Base, iar la Stuttgart funcționează comandamentul pentru Europa și Africa. În Bavaria, la Grafenwöhr Training Area, se află unul dintre cele mai mari poligoane de antrenament, iar la Landstuhl Regional Medical Center este un centru medical militar major, conform AFP.

Europa încearcă să devină mai independentă

În acest context, Germania a început deja un proces amplu de modernizare a armatei, afectată în ultimii ani de subfinanțare. Obiectivul este dublu: să poată răspunde mai bine amenințărilor, în special din partea Rusiei, și să reducă dependența de Statele Unite în materie de securitate, pe fondul tensiunilor politice tot mai vizibile. Prezența militară americană a scăzut după sfârșitul Războiului Rece, dar rămâne un pilon central pentru securitatea europeană și pentru NATO.