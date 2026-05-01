Vladimir Putin i-a transmis un avertisment DUR lui Donald Trump
Vladimir Putin
Tensiune maximă pe scena internațională. Vladimir Putin transmite un avertisment direct către Donald Trump, după discuții telefonice despre situația din Orientul Mijlociu. Liderul de la Kremlin vorbește despre consecințe grave la nivel global, în cazul unui nou atac al Statelor Unite și Israelului asupra Iran.
Vladimir Putin: „Un atac asupra Iranului ar avea consecințe grave!”
Mesajul vine în contextul în care Rusia își reafirmă sprijinul pentru Teheran și promite că se va implica direct în eforturile pentru stabilizarea regiunii.
Potrivit oficialilor de la Moscova, orice escaladare militară ar afecta întreaga comunitate internațională.
Kremlinul a reiterat totodată că își va menține parteneriatul strategic cu Iranul și va continua demersurile pentru pace în regiune.
