Mesajul dur al NATO după exercițiile din Arctica: „Trebuie să fim pregătiți pentru război” în fața amenințărilor din partea Rusiei

Exercițiile militare „Cold Response 26”, desfășurate în Norvegia sub egida NATO, arată o schimbare tot mai vizibilă de direcție: regiunea arctică devine o prioritate strategică. Oficialii militari vorbesc deschis despre nevoia de pregătire într-un context tensionat, în care competiția cu Rusia și China se intensifică.

Antrenamentele au avut loc între 9 și 19 martie și au fost gândite ca răspuns la transformările rapide din zonă. În ultimii ani, Arctica nu mai este doar un spațiu izolat, ci un punct-cheie pentru securitate, rute comerciale și influență militară. Exercițiile s-au concentrat în special pe componenta maritimă. Protejarea rutelor de transport și capacitatea de a menține deschise căile de acces pentru întăriri militare au fost printre obiectivele principale.

Viceamiralul Rune Andersen a explicat că o mare parte din scenarii a vizat războiul submarin și mobilizarea rapidă a forțelor în nordul Alianței. În același ton, colonelul Hans Martin Steiro a transmis cel mai direct mesaj: „Trebuie să fim pregătiți pentru război”.

Arctica, tot mai importantă pentru securitate

Importanța regiunii a fost subliniată și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a declarat că: „Arctica și Extremul Nord capătă o importanță din ce în ce mai mare pentru securitatea noastră colectivă.” El a adăugat că Alianța „și-a concentrat atenția asupra acestei regiuni”. Contextul este unul complicat. Președintele Donald Trump a relansat ideea interesului strategic pentru Groenlanda, iar tensiunile globale se resimt inclusiv în această zonă îndepărtată.

Rusia își întărește prezența militară

Oficialii norvegieni atrag atenția că Rusia își dezvoltă constant capabilitățile în Arctica. Generalul-maior Lars Lervik a explicat că Moscova introduce „noi sisteme subacvatice” și utilizează tot mai intens drone. Pe lângă aceste evoluții, aderarea Suediei și Finlandei la NATO a schimbat echilibrul regional. Potrivit secretarului de stat pentru apărare Andreas Flåm, această extindere a dus la „o schimbare de mentalitate” în ceea ce privește pregătirea militară în nordul Europei.

Mesajul exercițiilor este clar: Arctica nu mai este o zonă secundară pe harta geopolitică. Din contră, devine un spațiu în care se intersectează interese majore de securitate, energie și influență. Pentru NATO, pregătirea în această regiune nu mai este o opțiune, ci o necesitate, în condițiile în care evoluțiile din teren pot avea efecte directe asupra echilibrului global.