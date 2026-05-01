Distrugător american, fără energie și propulsie timp de câteva ore în Indo-Pacific după o avarie electrică
USS Higgins (DDG 76) in Oceanul Pacific/ Profimedia
Distrugătorul american USS Higgins a rămas fără energie electrică și propulsie timp de câteva ore în regiunea Indo-Pacific, după o avarie la sistemul electric. Marina SUA a confirmat incidentul, precizând că nu au existat răniți la bord.
Un distrugător al Marinei SUA, USS Higgins, a întâmpinat marți probleme majore în Indo-Pacific, rămânând fără energie electrică și propulsie pentru o perioadă de câteva ore, potrivit unui oficial al Departamentului Apărării citat de CNN. Nava, un distrugător cu rachete ghidate din clasa Arleigh Burke, are un echipaj de aproximativ 300 de persoane.
Marina americană a transmis că incidentul a fost cauzat de o „avarie tehnică” la sistemul electric. „Higgins a suferit o pierdere de energie electrică pe toată nava”, a declarat comandorul Matthew Comer, purtător de cuvânt al Flotei a 7-a a SUA.
„Rapoartele inițiale indică o defecțiune electrică, care ar fi putut produce scântei sau fum, care au încetat odată cu întreruperea alimentării”, a mai precizat Comer.
Deși situația ar fi putut lăsa nava „neajutorată” pe mare, alimentarea cu energie și propulsia au fost restabilite ulterior. Un oficial al apărării a confirmat pentru CNN că întreruperea a durat „câteva ore”.
Marina SUA a subliniat că nu au existat răniți în urma incidentului. În comunicatul transmis, Marina americană nu a precizat unde anume în zona de responsabilitate a Comandamentului Indo-Pacific, care se întinde de la apele de pe coasta de vest a SUA până la granița vestică a Indiei și de la Polul Nord până la Antarctica, a avut loc incidentul. Se fac însă cercetări pentru a depista care a fost cauza problemei.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News