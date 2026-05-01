Distrugător american, fără energie și propulsie timp de câteva ore în Indo-Pacific după o avarie electrică

Distrugătorul american USS Higgins a rămas fără energie electrică și propulsie timp de câteva ore în regiunea Indo-Pacific, după o avarie la sistemul electric. Marina SUA a confirmat incidentul, precizând că nu au existat răniți la bord.

Un distrugător al Marinei SUA, USS Higgins, a întâmpinat marți probleme majore în Indo-Pacific, rămânând fără energie electrică și propulsie pentru o perioadă de câteva ore, potrivit unui oficial al Departamentului Apărării citat de CNN . Nava, un distrugător cu rachete ghidate din clasa Arleigh Burke, are un echipaj de aproximativ 300 de persoane.

Marina americană a transmis că incidentul a fost cauzat de o „avarie tehnică” la sistemul electric. „Higgins a suferit o pierdere de energie electrică pe toată nava”, a declarat comandorul Matthew Comer, purtător de cuvânt al Flotei a 7-a a SUA.

„Rapoartele inițiale indică o defecțiune electrică, care ar fi putut produce scântei sau fum, care au încetat odată cu întreruperea alimentării”, a mai precizat Comer.

Deși situația ar fi putut lăsa nava „neajutorată” pe mare, alimentarea cu energie și propulsia au fost restabilite ulterior. Un oficial al apărării a confirmat pentru CNN că întreruperea a durat „câteva ore”.

Marina SUA a subliniat că nu au existat răniți în urma incidentului. În comunicatul transmis, Marina americană nu a precizat unde anume în zona de responsabilitate a Comandamentului Indo-Pacific, care se întinde de la apele de pe coasta de vest a SUA până la granița vestică a Indiei și de la Polul Nord până la Antarctica, a avut loc incidentul. Se fac însă cercetări pentru a depista care a fost cauza problemei.