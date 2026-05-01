Tragedie evitată în Tulcea: un autocar cu 27 de pasageri a luat foc. Oamenii s-au salvat în ultima clipă
Incendiu autocar
În momentul în care a izbucnit incendiul, în autocar se aflau 27 de persoane. Din fericire, toate au reușit să se autoevacueze la timp, înainte ca situația să devină periculoasă. Intervenția rapidă a oamenilor aflați în autocar a făcut ca incidentul să nu se transforme într-o tragedie.
Intervenție cu mai multe echipaje
La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Stației Babadag, care au intervenit cu o autospecială de stingere. De asemenea, au fost trimise și un echipaj SMURD, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, dar și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Echipajele au acționat pentru limitarea și stingerea incendiului, astfel încât focul să nu se extindă.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Tulcea, nu au fost înregistrate victime. Incendiul a fost localizat, iar pompierii au continuat intervenția pentru lichidarea completă a focului. Deocamdată, nu se știe exact de la ce a pornit incendiul. Cauza urmează să fie stabilită în urma verificărilor făcute de specialiști.
