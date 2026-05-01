Bărbat rănit grav în Mihăilești, după ce capul tractor al unui TIR s-a prăbușit peste el: a intervenit elicopterul SMURD

Un bărbat de 54 de ani din Mihăilești, județul Giurgiu, a fost transportat cu elicopterul SMURD la un spital din București, după ce capul tractor la care lucra s-a prăbușit peste el. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Un incident grav a avut loc vineri în orașul Mihăilești, județul Giurgiu, unde un bărbat de 54 de ani a fost rănit după ce capul tractor la care efectua lucrări s-a prăbușit peste el, relatează publicația locală Breaking News Giurgiu. Potrivit martorilor, bărbatul și-ar fi proptit două cricuri pentru stabilitate, însă din cauza terenului nisipos acestea ar fi alunecat, provocând accidentul.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Mihăilești cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ și elicopterul SMURD. Salvatorii l-au găsit pe bărbat conștient, dar cu traumatisme, și i-au acordat îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, victima a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată la un spital din Capitală.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului. A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.