Potrivit primelor cercetări, „o femeie, de 38 de ani, din municipiul Moreni, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DJ 720, în comuna Gura Ocniței, ar fi acroșat și accidentat un pieton, în vârstă de 7 ani”.

În urma impactului, copilul a fost rănit și a necesitat intervenție de urgență, fiind preluat de un elicopter SMURD și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Testarea șoferiței a arătat că aceasta nu consumase alcool înainte de producerea accidentului. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările fiind în desfășurare pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.