Copil de 7 ani, lovit de mașină în Dâmbovița. A fost preluat de elicopterul SMURD

Elicopter SMURD
Un accident rutier a avut loc vineri pe DJ720, în localitatea Gura Ocniței, județul Dâmbovița, în urma căruia un copil de 7 ani a fost rănit. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au fost sesizați prin SNUAU 112 și au intervenit la fața locului pentru a stabili circumstanțele producerii evenimentului.

Potrivit primelor cercetări, „o femeie, de 38 de ani, din municipiul Moreni, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DJ 720, în comuna Gura Ocniței, ar fi acroșat și accidentat un pieton, în vârstă de 7 ani”.

În urma impactului, copilul a fost rănit și a necesitat intervenție de urgență, fiind preluat de un elicopter SMURD și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Testarea șoferiței a arătat că aceasta nu consumase alcool înainte de producerea accidentului. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările fiind în desfășurare pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.