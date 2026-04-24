Întrebat cât de mult își mai dorește să rămână în funcție, Rogobete a răspuns tranșant:

„Tot ce îmi doresc pe o scară de la 1 la 10, şi este 10, este ca democraţia din România să nu mai stea într-un singur om”.

Referindu-se la relația cu premierul, acesta a precizat clar:

Alexandru Rogobete: „Nu am avut o relație de iubire cu premierul”

„Nu am avut o relaţie de iubire cu premierul, asta vă spun sigur. Am avut o relaţie profesională care a început bine, dar care s-a deteriorat în momentul în care mi s-a cerut să tai 10% din veniturile personalului medical. A tăia contabil şi fără sens 10% din salariile personalului medical într-un sistem în care deficitul este de aproape 40.000 de persoane, într-un sistem în care medicii sunt plătiţi pe gărzi la nivelul anului 2016, ar fi creat un haos şi o destabilizare fără precedent a sistemului de sănătate”.

Rogobete a mai subliniat că s-a opus ferm acestei măsuri, inclusiv public:

„Şi da, m-am opus ferm şi vehement şi public şi în toate formele posibile pentru acea tăiere contabilă care mi-a fost pusă în faţă şi mi s-a recomandat ca, dacă nu tai 10% din veniturile doctorilor, măcar să dăm afară 10%, astfel încât să ne închidem pe cifră. Acolo este momentul în care relaţia politică sigur că a început să nu mai funcţioneze atât de bine. Şi dacă astăzi medicii nu au salariile tăiate este pentru că doi oameni, în momentul respectiv, şi-au pus mandatul pe masă”.