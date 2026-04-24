Rogobete rupe tăcerea despre Bolojan: „Mi s-a cerut să tai 10% din veniturile medicilor”. De aici s-a rupt relația

Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete
Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că relația profesională cu premierul Ilie Bolojan s-a deteriorat după ce i s-a cerut să reducă veniturile personalului medical. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, în contextul tensiunilor politice și al demisiilor din Guvern.

Întrebat cât de mult își mai dorește să rămână în funcție, Rogobete a răspuns tranșant:

„Tot ce îmi doresc pe o scară de la 1 la 10, şi este 10, este ca democraţia din România să nu mai stea într-un singur om”.

Referindu-se la relația cu premierul, acesta a precizat clar:

Alexandru Rogobete: „Nu am avut o relație de iubire cu premierul”

„Nu am avut o relaţie de iubire cu premierul, asta vă spun sigur. Am avut o relaţie profesională care a început bine, dar care s-a deteriorat în momentul în care mi s-a cerut să tai 10% din veniturile personalului medical. A tăia contabil şi fără sens 10% din salariile personalului medical într-un sistem în care deficitul este de aproape 40.000 de persoane, într-un sistem în care medicii sunt plătiţi pe gărzi la nivelul anului 2016, ar fi creat un haos şi o destabilizare fără precedent a sistemului de sănătate”.

Rogobete a mai subliniat că s-a opus ferm acestei măsuri, inclusiv public:

„Şi da, m-am opus ferm şi vehement şi public şi în toate formele posibile pentru acea tăiere contabilă care mi-a fost pusă în faţă şi mi s-a recomandat ca, dacă nu tai 10% din veniturile doctorilor, măcar să dăm afară 10%, astfel încât să ne închidem pe cifră. Acolo este momentul în care relaţia politică sigur că a început să nu mai funcţioneze atât de bine. Şi dacă astăzi medicii nu au salariile tăiate este pentru că doi oameni, în momentul respectiv, şi-au pus mandatul pe masă”.