O echipă a Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență a identificat, în timpul unei intervenții considerate inițial de rutină, un depozit extins de muniție provenind din Primul Război Mondial. Descoperirea a declanșat o operațiune complexă de evaluare, ridicare și transport în siguranță a elementelor periculoase.

Potrivit informațiilor transmise vineri, pe Facebook, de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în urma activităților desfășurate au fost identificate și ridicate peste 1.000 de proiectile, toate fiind manipulate și transportate în condiții de maximă siguranță. Muniția urmează să fie depozitată temporar, până la efectuarea distrugerii controlate.

Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar zona a fost securizată pe întreaga durată a operațiunilor, pentru a elimina orice risc pentru populație.

Autoritățile reamintesc cetățenilor importanța semnalării imediate a oricărui element de muniție descoperit accidental și subliniază necesitatea evitării oricărei manipulări, astfel de obiecte putând fi extrem de periculoase chiar și după zeci de ani.