Fațada principală a Palatului Parlamentului, iluminată în turcoaz marți seară
Palatul Prlamentului
Fațada Palatului Parlamentului va fi iluminată în turcoaz marți seară, un demers în vederea conștientizării bolii Batten.
Solicitarea - aprobată de conducerea Camerei Deputaților - a venit din partea Comisiei pentru sănătate. Momentul a fost programat între orele 21:30 și 23:30.
'Boala Batten este o afecțiune neurodegenerativă rară, care afectează copii de 2-4 ani și este caracterizată printr-o speranță de viață scăzută. În țara noastră, conform datelor de la Alianța Națională pentru Boli Rare din România, un milion de oameni suferă de boli rare, dintre care 75% sunt copii, iar 9 din 10 nu sunt diagnosticați sau sunt diagnosticați greșit', subliniază semnatarii solicitării.
Citește și:
- 07:30 - Petrișor Peiu atacă dur clasa politică: „Niciun guvern tehnocrat nu poate fi independent”
- 07:22 - Bacalaureatul continuă cu probele de evaluare a competențelor
- 07:14 - Tragedie în Gorj: un copil de doi ani și-a pierdut viața în râul din spatele casei
- 07:08 - Sărbătoare 9 iunie. Un mare Sfânt, cinstit de creștinătate: Cruce neagră în calendar
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News