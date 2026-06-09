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Fațada principală a Palatului Parlamentului, iluminată în turcoaz marți seară

9 iun. 2026, 07:36
Palatul Prlamentului

Palatul Prlamentului

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET

Fațada Palatului Parlamentului va fi iluminată în turcoaz marți seară, un demers în vederea conștientizării bolii Batten.

Solicitarea - aprobată de conducerea Camerei Deputaților - a venit din partea Comisiei pentru sănătate. Momentul a fost programat între orele 21:30 și 23:30.

'Boala Batten este o afecțiune neurodegenerativă rară, care afectează copii de 2-4 ani și este caracterizată printr-o speranță de viață scăzută. În țara noastră, conform datelor de la Alianța Națională pentru Boli Rare din România, un milion de oameni suferă de boli rare, dintre care 75% sunt copii, iar 9 din 10 nu sunt diagnosticați sau sunt diagnosticați greșit', subliniază semnatarii solicitării.

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