Care sunt fructele și legumele cele mai pline de pesticide? Semnalul de alarmă tras de autorități

Publicat 13 iun. 2026, 12:34 Sursă Realitatea PLUS

Că mâncăm scump și că România este campioană la scumpiri la nivelul Uniunii Europene, inclusiv la produsele alimentare de bază, este deja de notorietate. Dar cât de sănătos ne hrănim?

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