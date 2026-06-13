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Sanatate· 1 min citire
Care sunt fructele și legumele cele mai pline de pesticide? Semnalul de alarmă tras de autorități
Fructe și legume
Publicat13 iun. 2026, 12:34
SursăRealitatea PLUS
Că mâncăm scump și că România este campioană la scumpiri la nivelul Uniunii Europene, inclusiv la produsele alimentare de bază, este deja de notorietate. Dar cât de sănătos ne hrănim?
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