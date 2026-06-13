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Sanatate· 1 min citire

Care sunt fructele și legumele cele mai pline de pesticide? Semnalul de alarmă tras de autorități

Fructe și legume

Fructe și legume

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iun. 2026, 12:34
SursăRealitatea PLUS

Că mâncăm scump și că România este campioană la scumpiri la nivelul Uniunii Europene, inclusiv la produsele alimentare de bază, este deja de notorietate. Dar cât de sănătos ne hrănim?

Jurnaliștii Realitatea PLUS au prelevat probe de legume și fructe autohtone din piețele din București și le-au testat pentru pesticide și nitriți într-un laborator autorizat din București. Reportaj exclusiv, marca Realitatea Plus, realizat de Saviana Russu și Laurentiu Ioniță.

Mâncăm scump, dar cât de sănătos ne hrănim? Date oficiale

Producătorii români se plâng că, dincolo de munca lor si controalele autorităților, rămân cu marfa nevândută.

Roșiile, căpșunile și cireșele au fost verificate în cazul a peste 50 de substanțe din categoria pesticidelor, iar rezultatele au arătat ca sunt conforme. Doar în cireșe au fost descoperite două tipuri de pesticide, dar sub nivel admis, ceea ce înseamnă ca pot fi consumate fără nicio grijă, susțin inspectorii fitosanitari.

Problema este ca in Romania sunt doar 42 de laboratoare judetene si trei instuitute nationale care sa analizeze calitatea fructelor si a legumelor de pe piata interna, total insuficiente, raportat de volumul imens de produse care intra in tara. Peste 70% din fructele si legumele de pe piata interna sunt importate. Apelul disperat al fermierilor este unul clar si ferm.

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