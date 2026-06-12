Fructul care conține mai multe fibre decât avocado și poate susține digestia. De ce este recomandat în diete

Deși nu se află printre cele mai consumate fructe, fructul pasiunii începe să atragă tot mai mult interes din partea specialiștilor în nutriție datorită profilului său nutritiv impresionant. Unul dintre cele mai importante avantaje ale sale este conținutul ridicat de fibre, care îl plasează înaintea unor alimente recunoscute pentru acest beneficiu, precum avocado.

Potrivit datelor nutriționale, fructul pasiunii furnizează aproximativ 10,4 grame de fibre la 100 de grame de produs, comparativ cu 6,7–6,8 grame în cazul avocado. Acest aport îl transformă într-o opțiune valoroasă pentru susținerea sănătății digestive și menținerea unui tranzit intestinal normal.

Poate contribui la o digestie mai bună

Specialiștii explică faptul că fibrele joacă un rol esențial în funcționarea sistemului digestiv, iar introducerea fructului pasiunii într-o alimentație echilibrată poate ajuta la creșterea aportului zilnic de fibre, scrie Blic.

Totuși, nutriționiștii subliniază că fructul pasiunii nu reprezintă un tratament pentru constipație și nu poate înlocui recomandările medicale. În situațiile în care problemele digestive sunt cauzate de un consum insuficient de fibre, includerea acestui fruct în dietă poate fi benefică, cu condiția unei hidratări corespunzătoare.

În lipsa unui aport adecvat de lichide, consumul crescut de fibre poate avea efecte nedorite, precum balonare, disconfort abdominal sau accentuarea unor simptome digestive.

Un aliat pentru controlul apetitului

Datorită conținutului ridicat de fibre, fructul pasiunii este apreciat și pentru capacitatea sa de a prelungi senzația de sațietate. Din acest motiv, este inclus frecvent în planurile alimentare destinate controlului greutății.

Experții atrag însă atenția că fructul nu are proprietăți de „ardere a grăsimilor” și nu determină singur pierderea în greutate. Beneficiile apar atunci când este integrat într-un stil de viață sănătos și într-o dietă echilibrată.

Fructul pasiunii poate fi consumat simplu sau adăugat în combinație cu iaurt, chefir, cereale integrale ori alte alimente bogate în nutrienți, contribuind astfel la creșterea aportului de fibre.

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Conține compuși cu potențial antioxidant

Pe lângă fibre, fructul pasiunii conține polifenoli și alți compuși cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Cu toate acestea, specialiștii precizează că multe dintre cercetările existente au analizat extracte concentrate sau componente izolate din coaja fructului, iar efectele consumului obișnuit sunt încă studiate.

De asemenea, fibrele solubile din compoziția sa ar putea contribui la reducerea nivelului colesterolului LDL („colesterolul rău”), prin mecanisme similare celor întâlnite la alte alimente de origine vegetală. Totuși, impactul asupra sănătății cardiovasculare depinde de întreaga dietă și de stilul de viață adoptat pe termen lung.

Prin conținutul ridicat de fibre și aportul de compuși benefici, fructul pasiunii se numără printre opțiunile nutritive care pot susține digestia și senzația de sațietate, atunci când este inclus într-o alimentație variată și echilibrată.