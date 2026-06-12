Fructul care ajuta la slăbit și poate fi consumat de diabetici. Recomandarea Mihaelei Bilic

Odată cu venirea verii, cireșele se numără printre cele mai căutate fructe de sezon. Totuși, medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția că acestea trebuie consumate cu moderație, mai ales de persoanele care încearcă să își mențină greutatea sau să slăbească.

Potrivit specialistului, deși sunt gustoase și bogate în nutrienți, cireșele pot contribui la creșterea aportului caloric atunci când sunt consumate în cantități mari.

„Știu că este sezonul cireșelor, dar fiți atenți, că îngrașă tare! Eu vreau să vă recomand un fruct banal pe care sigur nu-l apreciați la adevărata valoare”, a transmis Mihaela Bilic.

Fructul preferat al regilor

În locul cireșelor, nutriționistul recomandă para, un fruct adesea trecut cu vederea, dar care oferă numeroase beneficii pentru sănătate și siluetă.

Mihaela Bilic amintește că perele au fost apreciate de-a lungul istoriei și erau nelipsite de la mesele aristocrației europene.

„Para este fructul regilor. La curtea Regelui Soare se mâncau în fiecare zi pere. Poate și pe motiv că regele nu mai avea dinți și nu putea să muște dintr-un măr”, a explicat specialistul.

Textura moale și suculentă face din pară o alegere potrivită inclusiv pentru copii mici.

„Para este fructul ideal când vreți să înțărcați un copil. Dați-i să mănânce o bucățică de pară și nu se mai îneacă, se topește în gură”, a adăugat nutriționistul.

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Beneficii pentru digestie și controlul greutății

Potrivit Mihaelei Bilic, para are un conținut redus de calorii și poate fi inclusă cu ușurință într-o alimentație echilibrată.

Unul dintre avantajele sale este prezența sorbitolului, un alcool natural de zahăr care nu determină creșteri importante ale glicemiei și care poate avea efecte benefice asupra digestiei.

„Para are puține calorii, poate fi consumată și în diabet și încurajează slăbirea. E dulce, dar conține mult sorbitol, un alcool de zahăr care nu se absoarbe în sânge, nu crește glicemia, are efect prebiotic și acționează ca un laxativ natural”, a explicat medicul.

În plus, fructul este bogat în pectină, o fibră solubilă care contribuie la instalarea și menținerea senzației de sațietate, reducând în același timp absorbția zaharurilor și a grăsimilor.

„Pe lângă asta, e bogată și în pectină, o fibră solubilă care se umflă în stomac, scade absorbția de zahăr și grăsimi și crește senzația de sațietate. Cu 6 grame de fibre într-un fruct, para este ca un «two in one» la capitolul digestie”, a precizat Mihaela Bilic.

Peste 1.000 de soiuri disponibile

Un alt avantaj al perelor este diversitatea lor. La nivel mondial există peste 1.000 de soiuri, iar fructele pot fi găsite în magazine și piețe aproape pe tot parcursul anului.

Datorită rezistenței bune la depozitare și versatilității în bucătărie, perele pot fi consumate ca gustare între mese, în salate, deserturi sau diverse preparate culinare, reprezentând o alternativă sănătoasă pentru persoanele care își doresc o alimentație echilibrată.