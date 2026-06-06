Fructele și legumele cu cele mai multe pesticide. Ancheta EXPLOZIVĂ Realitatea Plus – VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Că mâncăm scump și că România este campioană la scumpiri la nivelul Uniunii Europene, inclusiv la produsele alimentare de bază, este deja de notorietate. Jurnaliștii Realitatea Plus au vrut să afle și cât de sănătos ne hrănim. Au prelevat probe de legume și fructe autohtone din piețele din București și le-au dus pentru testarea pesticidelor și a nitriților într-un laborator autorizat din București. Ce au descoperit, aflați într-un reportaj exclusiv, realizat de Saviana Russu și Laurențiu Ioniță.

Roșiile, căpșunile și cireșele au fost verificate pentru peste 50 de substanțe din categoria pesticidelor, iar rezultatele au arătat că sunt conforme. Doar în cireșe au fost descoperite două tipuri de pesticide, dar sub nivelul admis, ceea ce înseamnă că pot fi consumate fără nicio grijă, susțin inspectorii fitosanitari.

Problema este că în România există doar 42 de laboratoare județene și trei institute naționale care pot analiza calitatea fructelor și legumelor de pe piața internă — total insuficiente raportat la volumul imens de produse care intră în țară. Peste 70% din fructele și legumele de pe piața internă sunt importate. Apelul fermierilor este unul clar și ferm.