Întâlnirea Bolojan-Tănăsescu, sub lupa unui fost judecător CCR. Toni Greblă: „Orice tergiversare în a demisiona slăbește autoritatea Curții”

Fostul judecător al Curții Constituționale Toni Greblă a criticat, duminică seară, întâlnirea dintre președinta CCR Simina Tănăsescu și premierul demis Ilie Bolojan, susținând că explicațiile oferite de Curte nu au convins opinia publică și precizând că menținerea în funcție a șefi Curții ar afecta încrederea în instituție.
„Curtea Constituțională, prin comunicările pe care le-a dat, nu a reușit să convingă opinia publică despre o întâlnire întâmplătoare sau o întâlnire pe probleme administrative între premierul demis și președintele Curții Constituționale”, a afirmat duminică seara Toni Greblă, într-o intervenție telefonică la emisiunea „Tunurile pe politicieni”, de la Realitatea PLUS.
Fostul judecător CCR consideră că președinta Curții are explicații importante de oferit public, în special în contextul în care, potrivit acestuia, întâlnirea a avut loc într-un moment sensibil pentru instituție.
„Președintele Curții Constituționale are explicații foarte importante de dat opiniei publice”, a spus Greblă.
„Acest fapt este deosebit de periculos”
În opinia fostului judecător CCR, controversa privind întâlnirea se adaugă problemelor de imagine cu care Curtea Constituțională deja se confruntă.
„Imaginea Curții Constituționale, care și așa era afectată de o hotărâre, de o decizie controversată în legătură cu anularea alegerilor din 20 decembrie 2024, se mai adaugă și acest fapt care este deosebit de periculos”, a declarat Toni Greblă.
Acesta a susținut că situația ar afecta inclusiv statutul judecătorilor constituționali: „Orice tergiversare în a demisiona, cel puțin a demisiona din calitatea de președinte, dar și de judecător al Curții Constituționale, pentru că ea nu poate să mai rămână judecător la Curtea Constituțională, nu face decât să slăbească autoritatea unor instituții ale statului și să scadă încrederea publicului în activitatea Curții Constituționale”.
Greblă: Tănăsescu ar fi avut „obligația morală și legală” să refuze întâlnirea
Toni Greblă a invocat și statutul judecătorilor CCR, susținând că aceștia au obligații de integritate față de funcția pe care o ocupă.
„Judecătorii Curții Constituționale au un anume statut și au o obligație de integritate față de cei care i-au numit în funcție”, a arătat Greblă. Fostul judecător CCR a susținut că, indiferent cine ar fi solicitat întâlnirea, președinta Curții ar fi trebuit să o refuze, având în vedere momentul în care aceasta a avut loc.
„Chiar dacă întrevederea a fost solicitată de premierul demis, ea avea obligația morală și legală să refuze această întâlnire, mai ales acum, în perioada în care Curtea Constituțională este chemată să dea o soluție unei legi adoptate deja de Parlament, în care un partid politic sau două partide politice și cei care susțin aceste partide politice sunt direct interesați”, a declarat Toni Greblă.
Acesta a subliniat că, în opinia sa, miza este cu atât mai mare cu cât asupra actului normativ urma să se pronunțe CCR există interese politice directe.