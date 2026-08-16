Întâlnirea Bolojan-Tănăsescu, sub lupa unui fost judecător CCR. Toni Greblă: „Orice tergiversare în a demisiona slăbește autoritatea Curții”

Publicat 16 aug. 2026, 21:43 Actualizat 16 aug. 2026, 21:44

Fostul judecător al Curții Constituționale Toni Greblă a criticat, duminică seară, întâlnirea dintre președinta CCR Simina Tănăsescu și premierul demis Ilie Bolojan, susținând că explicațiile oferite de Curte nu au convins opinia publică și precizând că menținerea în funcție a șefi Curții ar afecta încrederea în instituție.

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