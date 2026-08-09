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Extern· 1 min citire
Trump mizează pe colapsul economic al Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz: „Este ca un joc de șah”
Donald Trump
Președintele american Donald Trump a sugerat că nu intenționează să recurgă, pentru moment, la o nouă acțiune militară împotriva Iranului. Liderul de la Casa Albă mizează pe presiunile economice pentru a determina Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Trump afirmă că Iranul se confruntă cu o inflație puternică și cu lipsa resurselor financiare. Acesta a descris strategia sa prin cuvintele: „O luăm mai discret”.
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