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Trump mizează pe colapsul economic al Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz: „Este ca un joc de șah”

Donald Trump

Donald Trump

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 22:25

Președintele american Donald Trump a sugerat că nu intenționează să recurgă, pentru moment, la o nouă acțiune militară împotriva Iranului. Liderul de la Casa Albă mizează pe presiunile economice pentru a determina Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Trump afirmă că Iranul se confruntă cu o inflație puternică și cu lipsa resurselor financiare. Acesta a descris strategia sa prin cuvintele: „O luăm mai discret”.

Declarațiile au fost făcute la câteva ore după ce Iranul a anunțat că nu va redeschide importanta rută maritimă dacă Statele Unite nu îi acceptă cererile. Printre condițiile Teheranului se află încetarea insultelor și amenințărilor venite din partea Washingtonului. Trump a precizat că negocierile cu autoritățile iraniene se desfășoară doar parțial. Președintele american consideră că situația economică va obliga în cele din urmă Iranul să cedeze.

„Este ca un joc de șah”

Trump susține că Iranul se află într-o situație foarte dificilă. Potrivit acestuia, americanii resimt mai puțin presiunile financiare provocate de război, deoarece prețul petrolului a scăzut. Liderul american și-a exprimat încrederea că blocajul va fi depășit fără o nouă intervenție militară. „Se va rezolva. Întotdeauna se rezolvă. Este ca un joc de șah”, a declarat Donald Trump.

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