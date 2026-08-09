Trump mizează pe colapsul economic al Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz: „Este ca un joc de șah”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 22:25

Președintele american Donald Trump a sugerat că nu intenționează să recurgă, pentru moment, la o nouă acțiune militară împotriva Iranului. Liderul de la Casa Albă mizează pe presiunile economice pentru a determina Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Trump afirmă că Iranul se confruntă cu o inflație puternică și cu lipsa resurselor financiare. Acesta a descris strategia sa prin cuvintele: „O luăm mai discret”.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre razboi orientul mijlociudonald trump