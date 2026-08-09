Mojtaba Khamenei s-ar fi întâlnit cu președintele Iranului, după luni de absență din spațiul public

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 22:48

Președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a întâlnit la sfârșitul lunii iulie cu liderul suprem Mojtaba Khamenei, a anunțat presa oficială de la Teheran. Informația apare în contextul speculațiilor privind starea de sănătate a lui Khamenei. Acesta nu a mai fost văzut în public de când a preluat conducerea Iranului, în luna martie. Autoritățile iraniene promit acum să publice noi imagini cu liderul suprem.

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