Mojtaba Khamenei s-ar fi întâlnit cu președintele Iranului, după luni de absență din spațiul public

Președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a întâlnit la sfârșitul lunii iulie cu liderul suprem Mojtaba Khamenei, a anunțat presa oficială de la Teheran. Informația apare în contextul speculațiilor privind starea de sănătate a lui Khamenei. Acesta nu a mai fost văzut în public de când a preluat conducerea Iranului, în luna martie. Autoritățile iraniene promit acum să publice noi imagini cu liderul suprem.
Declarațiile făcute în ultimele săptămâni de Masoud Pezeshkian au ridicat mai multe semne de întrebare. Pe 21 iulie, președintele susținea că interacțiunile sale cu Mojtaba Khamenei „cresc zi de zi”. La începutul lunii august, acesta a afirmat însă că este „foarte dificilă” comunicarea cu liderul suprem. Anunțarea întâlnirii de la sfârșitul lunii iulie vine după aceste declarații contradictorii.
Discuții despre război, economie și costul vieții
Întâlnirea ar fi vizat principalele probleme militare și economice ale Iranului. Cei doi ar fi discutat despre asigurarea resurselor, gestionarea pieței valutare și consumul de energie. Pe agendă s-ar fi aflat și relațiile economice cu partenerii străini, precum și măsurile necesare pentru reducerea presiunii provocate de costul vieții. Situația militară și perspectivele conflictului cu Statele Unite și Israelul ar fi reprezentat alte teme importante.
Informațiile despre întrevedere au fost publicate abia după apariția numeroaselor întrebări privind activitatea liderului suprem. Nu au fost prezentate imagini de la întâlnirea cu președintele iranian. De asemenea, nu a fost precizat locul în care s-ar fi desfășurat discuțiile. Presa oficială a transmis doar temele generale care ar fi fost analizate de cei doi lideri, conform Reuters.
Teheranul promite noi imagini cu Khamenei
Qasem Qoraishi, adjunctul șefului Organizației Basij, a anunțat că în perioada următoare vor apărea imagini cu Mojtaba Khamenei. Liderul suprem ar urma să fie prezentat în public, pe străzi și în timpul unor întâlniri cu comandanții forțelor armate. Anunțul pare să urmărească înlăturarea speculațiilor privind starea sa de sănătate și absența îndelungată. Qoraishi a susținut că imaginile „vor aduce din nou rușine asupra dușmanilor poporului iranian”.
Cu o zi înainte, presa de stat difuzase o înregistrare video nedatată cu Mojtaba Khamenei. În imagini, acesta ținea o prelegere religioasă în fața unui grup de persoane. Autoritățile nu au precizat când a fost realizată filmarea. Înregistrarea pare să provină din perioada anterioară izbucnirii războiului.
Speculații privind starea de sănătate
Mojtaba Khamenei a devenit liderul suprem al Iranului după moartea tatălui său, Ali Khamenei. Fostul lider iranian a fost ucis într-un atac aerian pe 28 februarie, în prima zi a campaniei militare americano-israeliene împotriva Iranului. Mojtaba Khamenei ar fi suferit atunci o fractură la picior și răni superficiale la nivelul feței. Informațiile nu au fost confirmate oficial de autoritățile iraniene.
În înregistrarea difuzată recent nu sunt vizibile semne evidente ale unor răni. Filmarea nu clarifică însă starea actuală de sănătate a liderului suprem, deoarece data realizării sale nu este cunoscută. Mojtaba Khamenei avea un profil public discret și înainte de preluarea funcției. Noile imagini promise de Teheran ar urma să arate că acesta își exercită atribuțiile și participă la deciziile militare și economice ale Iranului.