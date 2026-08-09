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Zelenski susține că până la 50.000 de soldați nord-coreeni ar putea fi trimiși în Rusia

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 16:38

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că între 30.000 și 50.000 de soldați nord-coreeni ar urma să fie desfășurați în Rusia. Liderul de la Kiev nu a oferit detalii despre modul în care a obținut informația. În luna iulie, acesta estima că Rusia ar putea primi aproximativ 30.000 de militari din Coreea de Nord. Zelenski a cerut și sprijinul Coreei de Sud pentru apărarea aeriană a Ucrainei.

Președintele ucrainean a afirmat că pe teritoriul țării sale au fost găsite rachete nord-coreene. El avertizează că Phenianul ar putea acumula experiență în războiul modern prin cooperarea cu Moscova. Coreea de Nord ar putea primi din partea Rusiei licențe și diferite tehnologii militare, potrivit lui Zelenski. Liderul ucrainean consideră că această colaborare reprezintă un risc suplimentar pentru securitatea regiunii.

Ucraina cere sisteme de apărare aeriană

Zelenski a cerut o cooperare mai strânsă cu autoritățile de la Seul, în special în domeniul apărării aeriene. Ucraina are nevoie de sisteme moderne pentru interceptarea atacurilor rusești. Potrivit liderului de la Kiev, Rusia folosește tot mai multe rachete balistice, care sunt dificil de doborât. Diplomații ucraineni discută deja cu reprezentanții Coreei de Sud despre posibile acorduri.

„Ne-am dori foarte mult să primim sprijin din partea Coreei de Sud într-un domeniu în care avem un deficit”, a declarat Volodimir Zelenski. Acesta a precizat că solicitarea vizează sistemele de apărare aeriană. Ucraina este pregătită să colaboreze cu Seulul și în domeniul dronelor. Liderul ucrainean a afirmat că discuțiile pot fi extinse și către alte domenii militare.

Cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord

Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat în iunie 2024 un tratat de parteneriat strategic. Acordul prevede inclusiv acordarea de ajutor reciproc dacă una dintre cele două țări este atacată. Până acum, Coreea de Nord ar fi trimis aproximativ 14.000 de soldați în regiunea rusă Kursk. Aceștia ar fi ajutat armata rusă în luptele împotriva forțelor ucrainene.

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