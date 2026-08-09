Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Zelenski susține că până la 50.000 de soldați nord-coreeni ar putea fi trimiși în Rusia
Volodimir Zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că între 30.000 și 50.000 de soldați nord-coreeni ar urma să fie desfășurați în Rusia. Liderul de la Kiev nu a oferit detalii despre modul în care a obținut informația. În luna iulie, acesta estima că Rusia ar putea primi aproximativ 30.000 de militari din Coreea de Nord. Zelenski a cerut și sprijinul Coreei de Sud pentru apărarea aeriană a Ucrainei.
Citește și
- 22:48Mojtaba Khamenei s-ar fi întâlnit cu președintele Iranului, după luni de absență din spațiul public
- 22:25Trump mizează pe colapsul economic al Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz: „Este ca un joc de șah”
- 21:34Mai multe persoane, rănite într-un schimb de focuri în Danemarca. Atacatorii au fugit cu o mașină albă
- 21:06Europa nu este pregătită să contracareze atacurile cu drone ale Rusiei. Studiu IISS: sistemele de apărare nu fac față amenințării
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News