Zelenski susține că până la 50.000 de soldați nord-coreeni ar putea fi trimiși în Rusia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 16:38

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că între 30.000 și 50.000 de soldați nord-coreeni ar urma să fie desfășurați în Rusia. Liderul de la Kiev nu a oferit detalii despre modul în care a obținut informația. În luna iulie, acesta estima că Rusia ar putea primi aproximativ 30.000 de militari din Coreea de Nord. Zelenski a cerut și sprijinul Coreei de Sud pentru apărarea aeriană a Ucrainei.

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