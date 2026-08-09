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Bulgaria o convoacă ambasadoarea Ucrainei după prăbușirea unei drone lângă granița cu România

Dronă

Dronă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 11:33

Ministerul de Externe de la Sofia a convocat-o pe ambasadoarea Ucrainei în Bulgaria, în urma incidentului produs sâmbătă în apropierea graniței cu România, unde o dronă s-a prăbușit la mică distanță de o infrastructură strategică de gaze.

Întâlnirea este programată pentru luni, în contextul în care ambasadoarea Olesea Ilașciuk se află în prezent la Kiev.

Kievul neagă o acțiune intenționată și anunță verificări

Ministerul bulgar al Apărării a transmis că aparatul implicat este de un tip utilizat pe scară largă de forțele armate ucrainene. Cu toate acestea, autoritățile de la Sofia subliniază că, în acest moment, nu există indicii că incidentul ar fi fost unul deliberat.

Drona s-a prăbușit într-un câmp de floarea-soarelui, în apropierea punctului de trecere a frontierei Kardam, la granița cu România.

Anchetă demarată de Ucraina

Kievul a reacționat, afirmând că armata ucraineană nu a direcționat intenționat nicio aeronavă spre teritoriul Bulgariei. Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Gheorghi Tîhîi, a precizat că autoritățile ucrainene sunt în contact cu partea bulgară pentru a clarifica circumstanțele incidentului.

Acesta nu a confirmat oficial că drona ar aparține Ucrainei.

Incidentul a atras atenția și din cauza proximității față de infrastructura energetică. Potrivit premierului bulgar Rumen Radev, resturile aparatului au fost descoperite la aproximativ 1.000 de metri de o stație de comprimare aflată pe traseul gazoductului Trans-Balcanic.

Nu au fost raportate victime, iar autoritățile bulgare continuă investigațiile pentru a stabili proveniența exactă a dronei și traseul acesteia înainte de prăbușire.

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