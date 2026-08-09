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Extern· 2 min citire
Bulgaria o convoacă ambasadoarea Ucrainei după prăbușirea unei drone lângă granița cu România
Dronă
Ministerul de Externe de la Sofia a convocat-o pe ambasadoarea Ucrainei în Bulgaria, în urma incidentului produs sâmbătă în apropierea graniței cu România, unde o dronă s-a prăbușit la mică distanță de o infrastructură strategică de gaze.
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