Bulgaria o convoacă ambasadoarea Ucrainei după prăbușirea unei drone lângă granița cu România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 11:33

Ministerul de Externe de la Sofia a convocat-o pe ambasadoarea Ucrainei în Bulgaria, în urma incidentului produs sâmbătă în apropierea graniței cu România, unde o dronă s-a prăbușit la mică distanță de o infrastructură strategică de gaze.

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