Europa riscă să nu aibă suficient gaz pentru iarnă. Depozitele de gaze ale UE, pe jumătate goale

Publicat 9 aug. 2026, 07:10 Sursă Realitatea PLUS

Europa riscă să intre în sezonul rece cu rezerve insuficiente de gaze, iar asta va însemna noi scumpiri! Dacă iarna va fi foarte rece și vom avea de acum problemele de aprovizionare, gerul va pune în pericol sistemul energetic, avertizează specialiștii! În prezent, depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt umplute doar până la 58% din capacitate, cu mult sub nivelul obișnuit pentru această perioadă. Iar România nu ar fi ferită de efecte.

Distribuie articolul