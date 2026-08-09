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Europa riscă să nu aibă suficient gaz pentru iarnă. Depozitele de gaze ale UE, pe jumătate goale

Gaze

Gaze

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 07:10
SursăRealitatea PLUS

Europa riscă să intre în sezonul rece cu rezerve insuficiente de gaze, iar asta va însemna noi scumpiri! Dacă iarna va fi foarte rece și vom avea de acum problemele de aprovizionare, gerul va pune în pericol sistemul energetic, avertizează specialiștii! În prezent, depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt umplute doar până la 58% din capacitate, cu mult sub nivelul obișnuit pentru această perioadă. Iar România nu ar fi ferită de efecte.

O analiză realizată de Politico arata că cea mai mare vulnerabilitate a Uniunii Europene este Germania. Depozitele sale de gaze naturale sunt umplute doar în proporție de 47%, cel mai scăzut nivel pentru luna august.

Depozitele germane, umplute doar în proporție de 47%

Situația este dezastruoasă pentru întreaga Europă, pentru că depozitele germane reprezintă mai mult de o cincime din capacitatea totală de stocare a Uniunii.

Berlinul a ales, deocamdată, să lase piața să refacă rezervele și nu vrea să oblige companiile de stat să cumpere suplimentar gaze. Dacă depozitele nu vor avea suficiente rezerve până la venirea iernii, Germania ar putea fi nevoită să cumpere rapid cantități uriașe de gaze, ceea ce ar pune presiune pe întreaga piață europeană.

Iar România nu ar fi ferită de efecte. O creștere a prețurilor pe piața europeană s-ar putea reflecta și în costurile gazelor și energiei din țara noastră. 

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