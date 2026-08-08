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Alertă! O dronă venită din direcția României a explodat în Bulgaria în apropierea unei conducte de gaze

Dronă Bulgaria

Dronă Bulgaria

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 13:30

O dronă a intrat sâmbătă dimineață în spațiul aerian al Bulgariei din direcția României, a anunțat premierul bulgar Rumen Radev. Aparatul ar fi explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar și ar fi căzut într-un câmp de floarea-soarelui. Incidentul s-a produs lângă fostul punct de trecere a frontierei Kardam, la aproximativ un kilometru de o stație de compresoare a conductei transbalcanice de gaze. Nu au fost raportate persoane rănite sau pagube la infrastructură.

Zona a fost securizată și izolată

Potrivit premierului bulgar, Poliția de Frontieră Română ar fi înregistrat mai întâi zgomotul produs de dronă. La scurt timp, în zonă s-ar fi auzit o explozie puternică. Bulgaria a trimis imediat echipe ale Poliției de Frontieră, Poliției Naționale și Ministerului Apărării. Perimetrul în care a căzut aparatul a fost securizat și izolat pentru verificări, conform presei străine.

Drona nu ar fi fost detectată de radare

Rumen Radev a declarat că drona nu ar fi fost detectată de sistemele de supraveghere aeriană ale României sau Bulgariei. Autoritățile de la Sofia susțin că nu au primit nicio alertă nici din partea centrului NATO din Torrejón, care monitorizează spațiul aerian din sudul Europei. Premierul bulgar a afirmat că aparatul era mai mare decât o dronă de agrement și transporta o cantitate importantă de explozibili. Potrivit acestuia, zborul la altitudine joasă și dimensiunile reduse au făcut drona dificil de observat.

Bulgaria suplimentează forțele de la frontieră

Autoritățile bulgare au decis să trimită forțe și echipamente suplimentare în zonele de frontieră cu România și Turcia. Măsura urmărește îmbunătățirea capacității de detectare și interceptare a dronelor. Originea aparatului și împrejurările în care acesta a ajuns în Bulgaria urmează să fie stabilite în urma investigației.

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