Alertă! O dronă venită din direcția României a explodat în Bulgaria în apropierea unei conducte de gaze

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 13:30

O dronă a intrat sâmbătă dimineață în spațiul aerian al Bulgariei din direcția României, a anunțat premierul bulgar Rumen Radev. Aparatul ar fi explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar și ar fi căzut într-un câmp de floarea-soarelui. Incidentul s-a produs lângă fostul punct de trecere a frontierei Kardam, la aproximativ un kilometru de o stație de compresoare a conductei transbalcanice de gaze. Nu au fost raportate persoane rănite sau pagube la infrastructură.

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