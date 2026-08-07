Lovitură pentru Rusia. Senatul SUA a aprobat noul pachet de sancțiuni

Senatorii americani au adoptat vineri cu o foarte largă majoritate un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează în special industria hidrocarburilor, relatează AFP.
Textul trebuie acum aprobat de Camera Reprezentanților, unde votul nu va avea loc înainte de începutul lui septembrie din cauza vacanțelor parlamentare.
'Această nouă lege ne apropie de un sfârșit al conflictului' între Rusia și Ucraina, a dat asigurări senatorul republican Jim Risch, președinte al Comisiei pentru afaceri externe.
'Ea va avea un impact decisiv care merge dincolo de ceea ce poate fi realizat pe câmpul de luptă, ea va tăia fluxul de bani care alimentează mașina de război a lui Putin', a adăugat alesul într-un discurs în hemiciclu înainte de vot.
Taxe vamale de 500%
Proiectul de lege țintește sectorul de hidrocarburi rus impunând taxe vamale de 500% asupra importurilor venite din Rusia, inclusiv de gaz și petrol.
El prevede de asemenea taxe vamale de 100% pentru principalele cinci țări importatoare de gaz și petrol rusești, între care China și India.
Noi sancțiuni împotriva președintelui rus Vladimir Putin și a altor înalți responsabili urmează de asemenea a fi impuse.
Pentru prima dată, SUA vizează și flota fantomă a Rusiei, navele utilizate de Moscova pentru a ocoli embargourile occidentale de la invadarea Ucrainei în 2022.
Textul, în onoarea lui Lindsey Graham
Textul a fost denumit în onoarea lui Lindsey Graham, senator republican care a murit pe 11 iulie și care a militat puternic pentru noi sancțiuni împotriva Moscovei din cauza invaziei sale din Ucraina.
În ajunul decesului său, Lindsey Graham a anunțat, alături de alți senatori republicani și democrați, că a reușit să obțină acordul Casei Albe pentru adoptarea acestor noi sancțiuni privind hidrocarburile produse de Rusia, măsuri blocate până acum de Donald Trump.
Pentru sora lui Darline Graham, care l-a înlocuit în Senat, adoptarea finală a proiectului îi va onora fratele, dar, de asemenea, 'îl va lovi pe Putin acolo unde îl doare'.
Legea cuprinde măsuri care 'îi vizează în special pe cei care susțin războiul Rusiei în Ucraina', a declarat ea în hemiciclu înainte de votul de vineri.
Aceasta 'forțează principalele țări care păstrează economia Rusiei pe linia de plutire să facă o alegere simplă dar critică între afacerile cu America sau cumpărarea de energie rusească ieftină', a adăugat noua senatoare.
Potrivit senatoarei democrate Jeanne Shaheen, membră a Comisiei de afaceri externe, 'Vladimir Putin nu înțelege decât forța și nu răspunde decât la presiune'.
'Această lege reprezintă cea mai bună oportunitate a noastră de a face să se plieze mașina de război rusească și de a-l forța pe Putin să se așeze la masa de negocieri', a precizat ea într-un comunicat de marți.