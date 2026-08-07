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Extern· 2 min citire
Marco Rubio anunță vremuri grele pentru Cuba. „Nu mai există nicio supapă de scăpare”
Marco Rubio. Foto: Profimedia
Publicat7 aug. 2026, 21:21
SursăAgerpres
Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat vineri Cuba că nu mai are nicio 'supapă de scăpare' în fața presiunii Washingtonului de a accepta schimbări politice interne radicale și că nici nu poate câștiga timp așteptând sfârșitul celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, întrucât nu va găsi un nou 'sponsor' după ce a pierdut Venezuela ca aliat în urma capturării de către SUA a președintelui Nicolas Maduro, relatează agenția EFE.
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