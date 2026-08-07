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Marco Rubio anunță vremuri grele pentru Cuba. „Nu mai există nicio supapă de scăpare”

Marco Rubio. Foto: Profimedia

Marco Rubio. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 21:21
SursăAgerpres

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat vineri Cuba că nu mai are nicio 'supapă de scăpare' în fața presiunii Washingtonului de a accepta schimbări politice interne radicale și că nici nu poate câștiga timp așteptând sfârșitul celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, întrucât nu va găsi un nou 'sponsor' după ce a pierdut Venezuela ca aliat în urma capturării de către SUA a președintelui Nicolas Maduro, relatează agenția EFE.

'Ceea ce încercăm să le arătăm este că nu există supape de scăpare. De fiecare dată când ei creează un nou mecanism pentru a încerca să iasă din cerc, noi pur și simplu îl blocăm', a declarat Rubio pentru portalul Axios.

Primul secretar de stat american de origine latino-americană a insistat că regimul de la Havana nici nu mai poate 'aștepta să treacă timpul' în speranța că după ce Trump își va încheia mandatul ar veni la Washington un președinte mai conciliant față de Cuba. 'Fără îndoială, această situație nu va dispărea în următorii doi ani și jumătate' care i-au mai rămas lui Trump la putere, a indicat șeful diplomației americane.

'Sunt încrezător că, atunci când această Administrație se va încheia (în 2029), Cuba se va afla cel puțin pe o traiectorie ireversibilă către un viitor diferit', anticipează Rubio.

După ce l-a capturat în ianuarie pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, Administrația președintelui american Donald Trump a sporit presiunea asupra Cubei, împotriva căreia, în plus față de embargoul comercial impus de SUA încă din anul 1962, a impus o blocadă petrolieră care a exacerbat criza economică și socială din insulă, concomitent cu amenințări repetate din partea liderului de la Casa Albă că ar putea 'prelua controlul' asupra acestei țări.

Washingtonul și Havana au avut unele contacte pentru a negocia o ieșire din acest conflict, în timp ce Cuba afirmă că schimbările în țară pot fi decise doar de poporul cubanez și acuză Statele Unite că pregătesc o agresiune militară.

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