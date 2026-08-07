Serviciile secrete americane avertizează: Putin ar putea ataca un stat NATO între această toamnă și 2029

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 13:19

Evaluările serviciilor secrete americane indică faptul că Vladimir Putin ar putea intensifica acțiunile agresive împotriva unui stat NATO într-un interval cuprins între toamna acestui an și 2029, de la atacuri cibernetice și operațiuni hibride până la o incursiune militară limitată.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre putinrazboiRusiaucrainatrumparmamentnato