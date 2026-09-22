Nicuşor Dan, discurs în Consiliul de Securitate ONU despre efectele războiului din Ucraina asupra României

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 sept. 2026, 22:46

Preşedintele Nicuşor Dan va vorbi miercuri, în Consiliul de Securitate al ONU, despre riscurile de securitate generate de războiul din Ucraina pentru România, regiunea Mării Negre şi stabilitatea globală.

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