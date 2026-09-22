Nicuşor Dan, discurs în Consiliul de Securitate ONU despre efectele războiului din Ucraina asupra României

Preşedintele Nicuşor Dan va vorbi miercuri, în Consiliul de Securitate al ONU, despre riscurile de securitate generate de războiul din Ucraina pentru România, regiunea Mării Negre şi stabilitatea globală.
Intervenţia şefului statului este programată în dezbaterea cu tema „Menţinerea păcii şi a securităţii în Ucraina”, care începe la ora 18:00, ora României. Reuniunea are loc la iniţiativa Franţei, ţara care asigură în această lună preşedinţia Consiliului de Securitate al ONU.
Potrivit consilierului de stat Vlad Ionescu, preşedintele României va aborda atât consecinţele de securitate ale conflictului, cât şi efectele mai largi produse de război asupra stabilităţii internaţionale, comerţului, economiei şi securităţii alimentare.
„Preşedintele va prezenta, din perspectiva României, consecinţele imediate în materie de securitate, dar şi impactul asupra regiunii din care facem parte şi asupra partenerilor internaţionali afectaţi de conflict”, a transmis Vlad Ionescu, consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
Războiul din Ucraina, impact asupra României şi regiunii Mării Negre
Discuţiile de la ONU vor include o evaluare amplă a războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei şi a efectelor acestuia asupra ordinii internaţionale bazate pe reguli.
Vlad Ionescu a arătat că escaladarea conflictelor şi instabilitatea provocată de agresiunea rusă pun presiune asupra mecanismelor multilaterale şi asupra arhitecturii globale de securitate. În acest context, dezbaterea din Consiliul de Securitate ar urma să vizeze inclusiv principiile care stau la baza funcţionării relaţiilor internaţionale.
Reprezentantul Administraţiei Prezidenţiale a precizat că Rusia, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate, este aşteptată să reacţioneze în timpul reuniunii. Nu este clar, însă, la ce nivel va fi reprezentată Moscova.
România a adus recent în atenţia Consiliului de Securitate incidentele produse în apropierea graniţei sale, inclusiv cele legate de drone. La reuniunea solicitată de România a participat ministrul de Externe, Oana Ţoiu.
„Este un subiect pe care îl urmărim permanent şi pe care România îl ridică în toate forurile internaţionale, inclusiv la ONU şi în Consiliul de Securitate”, a subliniat Vlad Ionescu.
România susţine o pace justă şi durabilă
În discursul său, Nicuşor Dan va pleda pentru o încheiere a războiului care să respecte dreptul internaţional, independenţa Ucrainei şi integritatea sa teritorială.
Potrivit consilierului de stat, România consideră că ONU trebuie să aibă un rol important în facilitarea şi sprijinirea unei soluţii politice. Totodată, acesta a arătat că felul în care se va încheia conflictul va avea consecinţe majore pentru securitatea Europei, inclusiv pentru România.
„Avem nevoie, în primul rând, de încheierea conflictului. Este esenţial ca soluţia să fie una justă şi durabilă, în conformitate cu principiile dreptului internaţional şi cu respectarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei”, a declarat Vlad Ionescu.
Miza strategică a Mării Negre
Oficialul de la Cotroceni a evidenţiat şi importanţa strategică a regiunii Mării Negre, zonă esenţială pentru transportul cerealelor şi al altor produse către pieţele internaţionale.
Deşi ONU nu oferă sprijin militar sau echipamente de apărare, atribuţii care revin unor structuri precum NATO şi Uniunea Europeană, România consideră că forumul ONU este esenţial pentru semnalarea consecinţelor politice, economice şi sociale ale războiului.
Conflictul din Ucraina influenţează nu doar situaţia de securitate de la graniţa estică a României, ci şi costurile economice, fluxurile comerciale şi stabilitatea alimentară globală, în special prin rolul-cheie pe care îl are regiunea Mării Negre în exporturile de cereale şi mărfuri.