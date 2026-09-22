Donald Trump își justifică în fața ONU politica externă dură: Iran, Venezuela, Mexic, Cuba, Ucraina și Groenlanda, în centrul discursului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 sept. 2026, 19:02

Donald Trump a prezentat de la tribuna Adunării Generale a ONU direcțiile-cheie ale politicii externe americane, invocând amenințarea nucleară iraniană, cartelurile din America Latină, războiul din Ucraina și securitatea Groenlandei.

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