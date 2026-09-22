Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat de Casa Albă la ONU, transmite de la New York, din timpul discursului lui Donald Trump

Publicat 22 sept. 2026, 18:45 Actualizat 22 sept. 2026, 20:45

Atenția întregii lumi este concentrată zilele acestea pe cea de-a 81-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite, care se desfășoară la New York. Liderii lumii s-au reunit pentru a discuta despre oprirea războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu. Donald Trump l-a somat pe Vladimir Putin să oprească lupta și le-a transmis iranienilor că nu vor obține niciodată arma nucleară. Realitatea PLUS este reprezentată la New York de Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă, care aduce informații exclusive, oră de oră, de la cel mai important summit.

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