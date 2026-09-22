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Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat de Casa Albă la ONU, transmite de la New York, din timpul discursului lui Donald Trump

Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat22 sept. 2026, 18:45
Actualizat22 sept. 2026, 20:45

Atenția întregii lumi este concentrată zilele acestea pe cea de-a 81-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite, care se desfășoară la New York. Liderii lumii s-au reunit pentru a discuta despre oprirea războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu. Donald Trump l-a somat pe Vladimir Putin să oprească lupta și le-a transmis iranienilor că nu vor obține niciodată arma nucleară. Realitatea PLUS este reprezentată la New York de Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă, care aduce informații exclusive, oră de oră, de la cel mai important summit.

Ana Maria Păcuraru transmite direct de la fața locului, din mijlocul diplomației mondiale. Aproximativ 130 de lideri de stat participă la reuniunea de la New York. Jurnalista Realitatea PLUS urmărește programul liderilor prezenți la ONU și transmite informații direct din locul în care se desfășoară întâlnirile și evenimentele care țin capul de afiș al agendei internaționale.

Un element important al prezenței sale la New York este acreditarea acordată președinția Statelor Unite ale Americii. Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist român acreditat de delegația Casei Albe prezentă la discursul lui Donald Trump la Organizația Națiunilor Unite.

Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la discursul lui Donald Trump

Prezența jurnalistei la reuniunea ONU capătă o importanță aparte prin accesul pe care îl are la unul dintre momentele centrale ale acestei ediții a Adunării Generale. Donald Trump urcă la tribuna Organizației Națiunilor Unite, iar Ana Maria Păcuraru este prezentă la New York pentru a transmite direct din mijlocul evenimentului.

Faptul că este singurul jurnalist român acreditat de delegația Casei Albe pentru discursul președintelui american o plasează într-o poziție privilegiată pentru relatarea acestui moment. Dincolo de distanța dintre România și New York, informațiile despre ceea ce se întâmplă la reuniunea diplomatică ajung astfel la publicul român printr-un jurnalist aflat chiar la fața locului.

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