Român de 58 de ani, găsit mort pe o stradă din Italia. Tony Zoltan își petrecea verile acolo de aproape 20 de ani

Tragedie în stațiunea italiană Bibione, unde un român în vârstă de 58 de ani a fost găsit fără viață pe o stradă. Bărbatul era cunoscut de localnici, întrucât obișnuia să petreacă lunile de vară în această zonă de aproximativ două decenii.
Victima, cunoscută de prieteni sub numele de Tony Zoltan, ar fi murit în timpul nopții. Trupul său a fost descoperit sâmbătă dimineața, pe Corso Europa, de persoane care treceau prin zonă.
Trecătorii au alertat autoritățile
Mai mulți oameni au observat trupul bărbatului și au sunat imediat la numărul de urgență, arată Știri Diaspora. La fața locului au ajuns echipajele medicale și polițiștii.
Cadrele medicale au încercat să îi acorde primul ajutor și să îl resusciteze, însă manevrele nu au avut rezultat. Decesul a fost constatat la fața locului.
Primele informații prezentate de presa italiană indică faptul că bărbatul și-ar fi pierdut viața în cursul nopții. Cauzele exacte ale morții urmează să fie stabilite de autorități în cadrul verificărilor.
Cine era românul găsit mort în Bibione
Bărbatul era cunoscut în stațiune drept Tony Zoltan, însă numele său real era Szabo Zoltan. Acesta locuia în București și revenea în fiecare an în Bibione în perioada sezonului estival.
Timp de aproximativ 20 de ani, litoralul italian a devenit pentru el locul în care își petrecea verile. La un moment dat, românul a lucrat chiar la parcul de distracții din localitate.
Ulterior, a continuat să fie prezent în comunitatea locală și i-a sprijinit pe mai mulți cunoscuți care desfășurau activități pe litoral. În perioada rece a anului, se întorcea în România.
Persoanele care l-au cunoscut în Bibione l-au descris ca pe un om liniștit, amabil și dispus să îi ajute pe cei din jur.
Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, în ultimii ani bărbatul s-ar fi confruntat cu dificultăți financiare și personale. Prietenii pe care și-i făcuse în Bibione ar fi continuat să îl sprijine.
Un abonament găsit asupra victimei ridică întrebări
În timpul verificărilor efectuate după descoperirea trupului, polițiștii au găsit asupra bărbatului și un abonament care aparținea unei persoane din Catania.
Anchetatorii iau în calcul ipoteza ca românul să fi găsit documentul pe stradă cu câteva zile înainte de tragedie și să îl fi păstrat.
Deocamdată, acest element nu oferă însă o explicație pentru decesul bărbatului. Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și în ce condiții și-a pierdut viața românul.
Moartea lui Tony Zoltan a provocat emoție în rândul celor care îl cunoșteau în Bibione, localitatea în care și-a petrecut aproape două decenii din verile sale.