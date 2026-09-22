Român de 58 de ani, găsit mort pe o stradă din Italia. Tony Zoltan își petrecea verile acolo de aproape 20 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 sept. 2026, 14:30

Tragedie în stațiunea italiană Bibione, unde un român în vârstă de 58 de ani a fost găsit fără viață pe o stradă. Bărbatul era cunoscut de localnici, întrucât obișnuia să petreacă lunile de vară în această zonă de aproximativ două decenii.

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