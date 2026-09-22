Atacuri rusești asupra Ucrainei chiar înaintea întâlnirii Zelenski-Trump. Doi morți și șase răniți la Dnipro

Cel puțin două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite în urma unor atacuri rusești desfășurate în cursul nopții asupra regiunii Dnipropetrovsk, din estul Ucrainei. La Dnipro, un obiectiv economic și mai multe depozite au fost grav avariate, iar două dintre persoanele rănite au fost transportate la spital.
Atacurile au avut loc în timp ce președintele Volodimir Zelenski se află la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU și are programate mai multe întâlniri, inclusiv o întrevedere cu președintele american Donald Trump. Cei doi lideri conveniseră anterior să se întâlnească în marja reuniunii ONU.
Rachete, drone și artilerie asupra regiunii Dnipropetrovsk
Oleksandr Ganzha, șeful administrației militare regionale, a anunțat că patru districte au fost vizate cu rachete, drone și artilerie. În Dnipro, atacurile au provocat pagube importante, iar operațiunile de căutare și salvare au continuat după lovituri.
Potrivit autorităților regionale, sub dărâmăturile unei întreprinderi lovite s-ar mai putea afla persoane. Doi dintre cei șase răniți au fost internați, iar un bărbat de 25 de ani se află în stare gravă.
Au fost vizate și Krîvîi Rig și Pavlograd
Atacurile nu s-au limitat la Dnipro. Potrivit autorităților ucrainene, obiective industriale din Krîvîi Rig și Pavlograd au fost, de asemenea, lovite în cursul nopții, în cadrul aceluiași val de atacuri asupra regiunii.
Loviturile vin după o serie de atacuri desfășurate în ultimele zile asupra regiunii Dnipropetrovsk, unde au fost raportate victime și pagube asupra infrastructurii civile și industriale.
Zelenski, întâlnire cu Donald Trump la New York
Volodimir Zelenski se află la New York pentru participarea la Adunarea Generală a ONU, unde are programate aproximativ 20 de întâlniri bilaterale. Printre cele mai importante se află întâlnirea dintre Zelenski și Donald Trump, în contextul eforturilor diplomatice privind războiul din Ucraina.
Discuțiile dintre cei doi lideri sunt așteptate să vizeze modalitățile de încheiere a conflictului și măsurile de securitate pentru Ucraina. Washingtonul continuă demersurile diplomatice legate de război, iar întâlnirea are loc într-un moment în care atacurile asupra teritoriului ucrainean continuă.
În programul lui Zelenski la New York intră și întrevederi cu oficiali americani, reprezentanți ai Congresului, lideri ai unor organizații internaționale și reprezentanți ai mediului de afaceri. Ucraina urmează, de asemenea, să discute noi acorduri privind furnizarea sau producția de drone.