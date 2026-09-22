Atacuri rusești asupra Ucrainei chiar înaintea întâlnirii Zelenski-Trump. Doi morți și șase răniți la Dnipro

Publicat 22 sept. 2026, 10:05 Actualizat 22 sept. 2026, 10:08

Cel puțin două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite în urma unor atacuri rusești desfășurate în cursul nopții asupra regiunii Dnipropetrovsk, din estul Ucrainei. La Dnipro, un obiectiv economic și mai multe depozite au fost grav avariate, iar două dintre persoanele rănite au fost transportate la spital.

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