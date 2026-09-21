Zelenski a vorbit cu Trump și anunță o nouă întâlnire la New York: „Suntem pregătiți să facem pași cu adevărat importanți”

Volodimir Zelenski a anunțat că a discutat la telefon cu Donald Trump și că cei doi urmează să se întâlnească din nou, la New York. Președintele ucrainean spune că există o nouă dinamică diplomatică și că Ucraina este pregătită pentru „pași cu adevărat importanți”.
Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o discuție telefonică cu Donald Trump și că urmează să se întâlnească din nou cu președintele american, la New York. Întâlnirea dintre Zelenski și Trump ar urma să aibă loc într-un moment în care liderul ucrainean vorbește despre o nouă dinamică diplomatică și susține că sunt pregătite decizii importante.
Zelenski a transmis că următoarea întrevedere „ar putea schimba multe”. Cei doi lideri au convenit să se întâlnească la New York, unde, în perioada 22-28 septembrie, are loc Adunarea Generală a ONU.
Zelenski: „Suntem pregătiți să facem pași cu adevărat importanți”
Președintele ucrainean a vorbit despre existența unor idei privind reducerea tensiunilor și despre discuții legate de securitate, energie, alimente și protejarea populației. Acesta a precizat că partea ucraineană lucrează împreună cu echipa americană.
„Există o dinamică diplomatică […] Există idei privind pașii de detensionare și probleme fundamentale de securitate – energie, alimente, protecția vieții oamenilor. Lucrăm împreună cu echipa americană și suntem pregătiți să facem pași cu adevărat importanți”, a explicat Volodimir Zelenski.
Ce i-ar fi cerut Trump lui Zelenski
În timpul convorbirii, Donald Trump i-ar fi cerut din nou lui Volodimir Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești. La rândul său, liderul de la Kiev i-a mulțumit președintelui american pentru vizita recentă la Kiev a emisarilor săi speciali, dar și pentru promulgarea legii care extinde sancțiunile economice împotriva Rusiei.
Negocierile de pace, pe agenda întâlnirii de la New York
Viitoarea întrevedere dintre Zelenski și Trump are loc în contextul în care Washingtonul încearcă să obțină reluarea negocierilor directe de pace dintre Moscova și Kiev. Eforturile diplomatice au stagnat în ultimele luni. Întâlnirea de la New York va continua seria contactelor dintre cei doi lideri din ultimul an, după întrevederile anterioare de la Biroul Oval și de la reședința Mar-a-Lago, unde au fost discutate variante pentru ajungerea la un acord de pace.