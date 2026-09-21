Zelenski a vorbit cu Trump și anunță o nouă întâlnire la New York: „Suntem pregătiți să facem pași cu adevărat importanți”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 sept. 2026, 09:32

Volodimir Zelenski a anunțat că a discutat la telefon cu Donald Trump și că cei doi urmează să se întâlnească din nou, la New York. Președintele ucrainean spune că există o nouă dinamică diplomatică și că Ucraina este pregătită pentru „pași cu adevărat importanți”.

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