Zelenski îi cere lui Trump să aplice sancțiuni severe împotriva Rusiei. „Trebuie impuse chiar acum”

Publicat 11 sept. 2026, 23:22 Sursă Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski îi solicită omologului său american, Donald Trump, să adopte imediat sancțiuni severe împotriva Rusiei. Liderul de la Kiev susține că astfel de măsuri sunt necesare pentru a limita capacitățile Moscovei de producție a rachetelor, în contextul intensificării atacurilor.

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