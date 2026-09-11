Zelenski îi cere lui Trump să aplice sancțiuni severe împotriva Rusiei. „Trebuie impuse chiar acum”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski îi solicită omologului său american, Donald Trump, să adopte imediat sancțiuni severe împotriva Rusiei. Liderul de la Kiev susține că astfel de măsuri sunt necesare pentru a limita capacitățile Moscovei de producție a rachetelor, în contextul intensificării atacurilor.
Zelenski a făcut declarațiile vineri, la forumul Yalta European Strategy de la Kiev, unde a insistat asupra necesității unor decizii rapide din partea administrației americane.
„Trebuie impuse sancțiuni chiar acum. Aceste sancțiuni trebuie să fie severe. (...) Uneori nu înțeleg de ce deciziile nu pot fi luate rapid”, a declarat președintele ucrainean.
Zelenski cere măsuri împotriva producției de rachete
Liderul ucrainean consideră că sancțiunile trebuie să vizeze în mod direct capacitățile Rusiei de a produce rachete balistice și alte arme asociate.
„Măsurile de limitare a producției de rachete balistice și arme conexe trebuie luate fără întârziere”, a insistat Zelenski.
Președintele Ucrainei a subliniat totodată că așteaptă decizii ferme din partea administrației de la Washington și a președintelui Donald Trump.
„Este important ca administrația americana să ia decizii ferme, decizii personale ale președintelui Trump”, a adăugat Zelenski.
Zelenski intenționează să se întâlnească din nou cu Trump
În timpul vizitei efectuate joi în Canada, Volodimir Zelenski a declarat că intenționează să se întâlnească cu Donald Trump la sfârșitul lunii septembrie, la New York.
Întâlnirea ar urma să aibă loc după vizitele la Moscova și Kiev ale emisarilor americani, care încearcă să relanseze eforturile diplomatice pentru Ucraina. Demersurile diplomatice se află în impas de la începutul anului.
Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile cu rază lungă
În paralel cu demersurile diplomatice, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune. Loviturile vizează tot mai multe obiective civile, printre care fabrici, rafinării, depozite, infrastructură energetică și portuară, precum și nave.
Atacurile rusești desfășurate în Ucraina în ultimele luni au afectat numeroase companii, în special cele din sectorul metalurgic. Loviturile asupra navelor de marfă din Marea Neagră au paralizat, de asemenea, o mare parte din exporturile agricole ucrainene.
Ucraina se teme de efectele atacurilor asupra infrastructurii energetice
Ucraina nu dispune de suficiente capacități de apărare antiaeriană pentru a contracara rachetele rusești. În acest context, autoritățile de la Kiev sunt preocupate și de apropierea iernii.
Perioada rece reprezintă un moment critic pentru infrastructura energetică ucraineană, iar Moscova ar putea provoca pagube semnificative prin atacuri asupra acestui sector, așa cum s-a întâmplat în 2025.