Vicepreședinta Comisiei Europene crede că pregătirea militară a Europei trebuie grăbită

Publicat 11 sept. 2026, 16:48 Actualizat 11 sept. 2026, 16:57

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a cerut accelerarea eforturilor în fața creșterii amenințărilor la adresa Europei. Kallas consideră că planificarea pregătirii apărării europene pentru anul 2030 este ”prea târzie”.

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