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Vicepreședinta Comisiei Europene crede că pregătirea militară a Europei trebuie grăbită

Kaja Kallas

Kaja Kallas

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 sept. 2026, 16:48
Actualizat11 sept. 2026, 16:57

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a cerut accelerarea eforturilor în fața creșterii amenințărilor la adresa Europei. Kallas consideră că planificarea pregătirii apărării europene pentru anul 2030 este ”prea târzie”.

"Examinăm starea de pregătire a apărării pentru 2030 şi mi se pare că este prea târziu", a declarat Kallas într-un interviu apărut vineri, în publicația belgiană ”Le Soir”.

Fostul premier al Estoniei susține că Rusia "nu încetează să escaladeze şi testează până unde poate merge".

"Atacuri hibride sunt o definiţie cam vagă a ceea ce se întâmplă cu adevărat", a afirmat Kallas, care a subliniat că UE analizează ce se mai poate face în domeniul apărării.

”Statele membre s-au opus cu adevărat acestei idei”

Kaja Kallas a avertizat că amenințările se intensifică și că atacurile au ajuns deja pe teritoriul Europei, motiv pentru care consideră că este nevoie de acțiuni mai rapide.

Ea a propus recent formarea unui grup de experți care să identifice măsuri concrete pentru accelerarea pregătirii europene în domeniul apărării. Inițiativa a întâmpinat însă opoziție din partea mai multor state membre, astfel că lansarea grupului a fost anulată.

"Statele membre s-au opus cu adevărat acestei idei. Foarte bine, să căutăm alte soluţii. Dar nu renunţ la acest obiectiv: trebuie să acţionăm mai repede", a adăugat şefa diplomaţiei europene.

 

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