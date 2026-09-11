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Extern· 1 min citire
Vicepreședinta Comisiei Europene crede că pregătirea militară a Europei trebuie grăbită
Kaja Kallas
Publicat11 sept. 2026, 16:48
Actualizat11 sept. 2026, 16:57
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a cerut accelerarea eforturilor în fața creșterii amenințărilor la adresa Europei. Kallas consideră că planificarea pregătirii apărării europene pentru anul 2030 este ”prea târzie”.
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