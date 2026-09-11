Elveția vrea să elimine statutul de „divorțat" din actele oficiale. Propunerea unei parlamentare, susținută de Guvern

Guvernul elvețian a anunțat, joi, 10 septembrie 2026, că sprijină o inițiativă parlamentară prin care statutul civil de „divorțat" ar urma să dispară din formularele și documentele oficiale ale țării, potrivit agenției germane DPA. Propunerea aparține deputatei liberale Nadine Gobet și a primit deja undă verde din partea Consiliului Federal, organul executiv elvețian.
Ce prevede propunerea
Moțiunea depusă de Nadine Gobet, membră a Partidului Liberal-Radical (PLR/FDP), cere ca persoanele divorțate să nu mai fie obligate să bifeze categoria „divorțat" atunci când completează acte oficiale, indiferent de câți ani au trecut de la desfacerea căsătoriei. În locul acesteia, ele ar urma să revină la statutul de „celibatar", aceeași categorie folosită pentru persoanele care nu au fost niciodată căsătorite.
Concret, din cele cinci categorii de stare civilă folosite în prezent în Elveția — celibatar, căsătorit, divorțat, văduv și partener într-un parteneriat înregistrat — „divorțat" ar urma să dispară ca mențiune vizibilă în formularele publice. Autoritățile ar continua însă să păstreze evidența divorțului în registrele de stare civilă, pentru a nu pierde informații relevante din punct de vedere juridic sau administrativ.
Argumentele deputatei liberale
Nadine Gobet a explicat că a depus moțiunea după ce a auzit-o pe avocata din Lausanne specializată în dreptul familiei, Anaïs Brodard, discutând acest subiect la radio. Punctul central al argumentației sale este că starea civilă ar trebui să reflecte situația juridică actuală a unei persoane, nu istoricul ei personal.
„Vă puteți trezi, la 20 de ani după separare, trăind de mult timp în concubinaj cu altcineva, dar tot cu statutul de divorțat", a explicat parlamentara, subliniind că eticheta administrativă nu mai corespunde realității de viață a persoanei în cauză.
Ea a mai atras atenția că aproape 40% dintre căsătoriile din Elveția se termină prin divorț — aproximativ 16.000 în fiecare an — ceea ce face din această categorie o realitate socială larg răspândită, nu o excepție care ar trebui marcată permanent. În opinia sa, a cere cuiva să se declare „divorțat" pe termen nelimitat înseamnă să transformi un eveniment din viața privată într-o etichetă administrativă perpetuă.
Gobet a ținut totuși să clarifice că nu cere ștergerea informației din registrele oficiale de stare civilă, unde divorțul trebuie să rămână consemnat, inclusiv pentru chestiuni legate de asigurările sociale — ci doar eliminarea lui din formularele publice pe care cetățenii le completează curent.
Sprijin larg în Parlament și din partea Guvernului
Moțiunea, depusă în iulie 2026, este cosemnată de 12 membri ai Consiliului Național, provenind din toate formațiunile politice reprezentate în Parlament — de la conservatorii din UDC (SVP) până la social-democrați, Centru, verzi-liberali și Verzi. Un asemenea sprijin din partea tuturor este considerat neobișnuit pentru o inițiativă legată de dreptul familiei.
Consiliul Federal, condus în acest dosar de ministrul Justiției, social-democratul Beat Jans, a recomandat acceptarea moțiunii. Executivul elvețian nu a oferit, deocamdată, o justificare publică detaliată a poziției sale, dar s-a declarat pregătit să pună în aplicare schimbarea, dacă Parlamentul o va aproba.
Observatorii politici notează că momentul depunerii inițiativei nu este întâmplător: propunerea vine la câteva luni după ce Elveția a acceptat, în martie 2026, impozitarea individuală a cuplurilor căsătorite — un alt semnal al tendinței de a moderniza modul în care statul tratează statutul marital al cetățenilor.
Un precedent respins în 2014
Nu este prima oară când un asemenea demers ajunge pe agenda politică elvețiană. O propunere similară a fost făcută în 2012 de fostul consilier național Antonio Hodgers, însă Consiliul Federal de atunci a respins-o în 2014, invocând costurile și complicațiile administrative pe care le-ar fi presupus modificarea sistemului.
De data aceasta, contextul pare diferit: sprijinul politic este mult mai larg, iar Guvernul s-a poziționat deja favorabil, ceea ce sporește șansele ca inițiativa să treacă de votul parlamentar.
Ce urmează
În acest moment, moțiunea trebuie să treacă prin dezbaterea și votul celor două camere ale Parlamentului elvețian — Consiliul Național și Consiliul Statelor. Dacă va fi aprobată, ministrul Justiției, Beat Jans, va trebui să elaboreze un proiect de revizuire legislativă prin care schimbarea să fie implementată efectiv, urmând procedura obișnuită de modificare a legislației privind starea civilă.
Până atunci, persoanele divorțate din Elveția continuă să fie nevoite să declare acest statut ori de câte ori completează un formular oficial, indiferent de câți ani au trecut de la separare.