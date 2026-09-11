Elveția vrea să elimine statutul de „divorțat" din actele oficiale. Propunerea unei parlamentare, susținută de Guvern

Scris de Catalina Anghel Publicat: 11 sept. 2026, 11:19

Guvernul elvețian a anunțat, joi, 10 septembrie 2026, că sprijină o inițiativă parlamentară prin care statutul civil de „divorțat" ar urma să dispară din formularele și documentele oficiale ale țării, potrivit agenției germane DPA. Propunerea aparține deputatei liberale Nadine Gobet și a primit deja undă verde din partea Consiliului Federal, organul executiv elvețian.

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