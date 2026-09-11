Nicușor Dan, editorial în presa americană la 25 de ani de la 9/11: „Toți românii au fost americani pentru o zi”

Președintele Nicușor Dan a evocat solidaritatea românilor cu poporul american după atentatele din 11 septembrie 2001 și a reafirmat angajamentul României față de parteneriatul strategic cu Statele Unite.
Președintele României, Nicușor Dan, a publicat în Washington Times un editorial dedicat împlinirii a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Șeful statului a evocat solidaritatea manifestată de români față de poporul american și a reafirmat importanța parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite.
Editorialul, intitulat „Când toți românii au fost americani pentru o zi”, prezintă atacurile de la New York, Washington și din Pennsylvania drept un moment care a schimbat lumea și a demonstrat că terorismul reprezintă o amenințare pentru toate societățile libere.
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„O zi care părea obișnuită a devenit un moment istoric de referință. A fost o zi a tragediei, a doliului și a comemorării”, a scris Nicușor Dan.
Președintele a arătat că atentatele au avut și o semnificație personală pentru el. La fel ca numeroși români, acesta își amintește oroarea și indignarea provocate de atacurile pe care le-a catalogat drept „lașe”.
„Într-un sens foarte real, toți românii au fost americani pentru o zi”, a transmis șeful statului, subliniind că tragedia a făcut întreaga lume să înțeleagă că suferința unei națiuni poate deveni suferința tuturor.
România a răspuns apelului Statelor Unite
Nicușor Dan a amintit și contribuția României la lupta internațională împotriva terorismului. Începând din 2002, mii de militari români au participat la misiuni și operațiuni desfășurate alături de partenerii americani.
Unii dintre militari nu s-au mai întors acasă, iar sacrificiul lor, a afirmat președintele, a devenit parte din istoria alianței dintre cele două țări.
Potrivit acestuia, implicarea României nu a fost determinată numai de obligațiile asumate față de aliați, ci și de convingerea că libertatea și democrația trebuie apărate prin solidaritate și acțiune comună.
Mesaj direct pentru Donald Trump
În editorialul său, Nicușor Dan i-a transmis un mesaj direct președintelui american Donald Trump și a reafirmat poziția României în relația cu Washingtonul.
„România este mândră să fie un aliat statornic al Statelor Unite”, a scris liderul de la Cotroceni.
Președintele României a apreciat rolul istoric al SUA în încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și în înlăturarea Cortinei de Fier. El a susținut că leadershipul american continuă să fie esențial pentru menținerea păcii în Europa, inclusiv prin consolidarea angajamentelor aliaților și distribuirea mai echitabilă a responsabilităților.
Cooperare în apărare, energie și tehnologie
Nicușor Dan a precizat că Bucureștiul dorește să dezvolte în continuare cooperarea cu Washingtonul în domenii precum apărarea, energia și tehnologia.
Șeful statului a menționat și sprijinul oferit în 2026 pentru necesitățile operaționale americane legate de Operațiunea „Epic Fury”, prin intermediul Bazei Aeriene Mihail Kogălniceanu. Acest răspuns ar demonstra, potrivit președintelui, disponibilitatea României de a acționa alături de Statele Unite atunci când securitatea colectivă o impune.
„Libertatea este pusă la încercare, dar nu poate fi înfrântă”
În încheierea editorialului, Nicușor Dan a legat comemorarea atentatelor din 11 septembrie de împlinirea a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite.
„În urmă cu douăzeci și cinci de ani, acel principiu a fost întâmpinat cu foc. Turnurile Gemene s-au prăbușit; cuvintele, însă, au rămas în picioare”, a transmis președintele.