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Politica· 2 min citire

Claudiu Manda a dezvăluit cele trei scenarii luate în calcul de PSD. Social-democrații nu exclud nici anticipatele

Claudiu Manda (PSD)

Claudiu Manda (PSD)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 sept. 2026, 15:27
SursăRealitate Plus

Numărul 2 din PSD, Claudiu Manda, face dezvăluiri despre culisele negocierilor pentru noul Guvern! Potrivit lui Manda, există 3 variante principale pentru viitorului executivului: Ilie Bolojan poate rămâne interimar până în 2028, se poate instala un guvern pe o perioadă limitată sau se poate ajunge la alegerile anticipate.

Claudiu Manda, unul dintre liderii PSD, a explicat că discuțiile pentru viitorul Guvern se poartă în trei direcții principale, în funcție de modul în care se va reuși sau nu formarea unei majorități parlamentare, în cadrul unui podcast, citat de Realitatea Plus.

Manda afirmă că varianta anticipatelor nu sperie PSD, dar reprezintă un semnal de alarmă.

În această soluție de anticipate nu ne sperie, dar am putea să ajungem acolo. O spun ca un semnal de alarmă. PSD spune așa: nu ne e frică, nu ne agățăm să nu facem doar din ideea că suntem responsabili, dar atenționăm că lucrurile vor degenera și cine vrea să declanșeze să înțeleagă că România va pierde ca țară.

Potrivit lui Manda, chiar și în cazul anticipatelor, România s-ar putea trezi în aceeași situație politică, fără o majoritate clară. Un alt scenariu discutat este menținerea lui Ilie Bolojan ca premier interimar până la instalarea unui nou executiv.

Și dacă se fac anticipate și rămânem cu o distribuție de mandate cum vorbeam mai devreme, atâta timp cât nu se constituie o majoritate, domnul Bolojan rămâne interimar până pleacă de acolo și se investește un nou guvern.

Potrivit liderului PSD, ar mai exista și scenariul ca fiecare dintre taberele politice majore din Parlament să încerce să-si asiguere o majoritate.

Forțele politice din Parlament, fie cele din jurul lui Siegfried, fie cele din jurul lui Grindeanu, să încerce să găsească o majoritate și atunci partidele să fie mai flexibile încât să avem fie un guvern pe perioadă limitată, să deblocăm situația până se mai așază temperatura, fie un guvern până la sfârșitul mandatului din 2028.

Liderul PSD a vorbit și despre un calendar accelerat de 10–12 zile pentru consultări, decret, program de guvernare, audieri și vot de învestitură.

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