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Politica· 2 min citire
Claudiu Manda a dezvăluit cele trei scenarii luate în calcul de PSD. Social-democrații nu exclud nici anticipatele
Claudiu Manda (PSD)
Publicat10 sept. 2026, 15:27
SursăRealitate Plus
Numărul 2 din PSD, Claudiu Manda, face dezvăluiri despre culisele negocierilor pentru noul Guvern! Potrivit lui Manda, există 3 variante principale pentru viitorului executivului: Ilie Bolojan poate rămâne interimar până în 2028, se poate instala un guvern pe o perioadă limitată sau se poate ajunge la alegerile anticipate.
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