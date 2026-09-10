Claudiu Manda a dezvăluit cele trei scenarii luate în calcul de PSD. Social-democrații nu exclud nici anticipatele

Publicat 10 sept. 2026, 15:27 Sursă Realitate Plus

Numărul 2 din PSD, Claudiu Manda, face dezvăluiri despre culisele negocierilor pentru noul Guvern! Potrivit lui Manda, există 3 variante principale pentru viitorului executivului: Ilie Bolojan poate rămâne interimar până în 2028, se poate instala un guvern pe o perioadă limitată sau se poate ajunge la alegerile anticipate.

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