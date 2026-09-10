Alin Tișe, atac devastator la conducerea liberalilor: „PNL nu mai există. A fost făcut cadou USR-ului”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 09:24

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, lansează un atac dur la adresa actualei conduceri a PNL și susține că partidul a fost împins treptat spre USR. Liberalul acuză că actuala criză politică ar fi fost întreținută intenționat pentru a pregăti apropierea dintre cele două formațiuni.

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