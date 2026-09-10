Alin Tișe, atac devastator la conducerea liberalilor: „PNL nu mai există. A fost făcut cadou USR-ului”

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, lansează un atac dur la adresa actualei conduceri a PNL și susține că partidul a fost împins treptat spre USR. Liberalul acuză că actuala criză politică ar fi fost întreținută intenționat pentru a pregăti apropierea dintre cele două formațiuni.
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, susține că PNL și-a pierdut identitatea și că actuala conducere a partidului ar fi pregătit, pas cu pas, apropierea de USR. Liberalul acuză că Ilie Bolojan și Dominic Fritz au prelungit în mod intenționat criza politică și că blocajul a fost transformat într-o strategie. Într-o postare publicată pe pagina sa de socializare, Tișe afirmă că PNL a ajuns să fie „predat” USR-ului și că actuala criză nu ar fi fost un accident, ci un mecanism folosit pentru a crea impresia că nu există altă alternativă politică.
De ce spune Alin Tișe că „PNL nu mai există”?
Alin Tișe susține că PNL nu a dispărut în urma unui congres sau a unei decizii oficiale, ci că partidul a fost cedat treptat, prin decizii luate în timp. În opinia sa, această schimbare a fost făcută „încet și calculat”, în timp ce partidul și-ar fi pierdut identitatea politică.
„PNL NU MAI EXISTĂ! A fost făcut cadou USR-ului. Nu s-a dizolvat printr-un congres prin vot democratic și nici nu i-a stins nimeni oficial lumina. S-a predat. Total! Încet și calculat. Cu protocoale semnate și cu ușile închise. Ceea ce spun de 100 de zile se vede acum cu ochiul liber: CRIZA politică nu a fost un accident. A fost mecanismul, care este evident acum pentru cine vrea să vadă.”
Cum susține Tișe că a fost folosită criza politică?
Liberalul afirmă că actualul blocaj politic și economic ar fi fost menținut pentru a pregăti o anumită soluție de guvernare. Tișe susține că excluderea unei guvernări cu AUR sau PSD a contribuit la prelungirea crizei și că, ulterior, această situație a fost prezentată drept lipsă de alternativă.
„Au condiționat guvernarea, fără AUR și fără PSD! Au pus România să aștepte, au ținut țara în incertitudine și blocaj politic și economic.
Apoi au făcut din blocaj o strategie. De ce? Ca, într-un final, să poată spune: «Nu există alternativă.» Ba există. Doar că alternativa lor nu a fost niciodată o soluție pentru România. A fost USR.”
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Ce spune Alin Tișe despre apropierea dintre PNL și USR?
Președintele Consiliului Județean Cluj susține că întregul joc politic din ultimele luni ar fi avut drept scop pregătirea unei apropieri între PNL și USR. În opinia sa, liberalii ar fi ajuns să se îndrepte tocmai către partidul despre care susține că, până recent, spuneau că nu au nimic în comun cu el.
„Tot acest joc al condiționărilor, al ultimatumurilor și al crizei a servit unui singur scop: să pregătească terenul pentru împreunarea PNL cu exact partidul cu care, până mai ieri, pretindeau că nu au nimic în comun. Astăzi, măștile celor care conduc PNL azi, cad. PNL nu mai este PNL! Este doar ambalajul unei dispariții politice. Un partid care și-a abandonat identitatea, electoratul și propria istorie pentru a-și găsi supraviețuirea într-o alianță pe care realitatea o construise cu mult înainte ca ei să o recunoască public.”
De ce acuză Tișe că PNL și-ar pierde identitatea?
Alin Tișe susține că problema nu este doar una legată de pierderea puterii, ci de renunțarea la identitatea partidului. Liberalul afirmă că PNL ar fi fost împins „pas cu pas” spre propria desființare și că apropierea de USR este prezentată acum drept o necesitate politică.
„Și atunci întrebarea nu mai este: «de ce este România în criză?» Întrebarea adevărată este: «cine a avut nevoie ca România să rămână în criză?» Se demonstrează că acum, pentru PNL, criza nu este ceea ce trebuie rezolvat. Este ceea ce trebuie întreținut până când oamenii acceptă soluția pregătită dinainte. Iar acum, după 100 de zile, scenariul devine limpede. PNL nu s-a dus spre USR. PNL național și conservator a fost împins, pas cu pas, spre propria desființare! Iar ceea ce ni se prezintă astăzi drept «necesitate politică» seamănă tot mai mult cu finalul unui plan început cu mult timp în urmă.”
Ce avertisment transmite Alin Tișe conducerii PNL?
În finalul mesajului său, Tișe susține că un partid poate pierde alegeri fără să dispară, însă pierderea identității politice ar reprezenta, în opinia sa, un punct dincolo de care partidul nu mai poate reveni.
„România nu are nevoie de partide care își schimbă identitatea ca să rămână la putere. Pentru că un partid poate pierde puterea în alegeri. Dar, în clipa în care își pierde identitatea, nu mai este învins. Este terminat. Iar astăzi, PNL pare să fi ales nu să lupte pentru România, ci să negocieze propriul sfârșit!”