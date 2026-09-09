Administrația Prezidențială demontează narațiunea potrivit căreia România ar trimite militari "pe frontul din Ucraina"

Administrația Prezidențială precizează că România nu trimite militari combatanți în Ucraina și că narațiunea online care propagă această idee este "o manipulare alarmistă" care scoate din context informațiile transmise pe canale oficiale.
Administrația Prezidențială reacționează ferm la informațiile propagate în ultimele zile în mediul online, potrivit cărora România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război. Instituția califică aceste afirmații drept „o narațiune falsă și o manipulare alarmistă”, construită deliberat pentru a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict.
Potrivit Administrației, agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care se află într-o zonă geopolitică de insecuritate persistentă. Prioritatea națională rămâne protejarea și apărarea cetățenilor români, motiv pentru care țara participă la formatele internaționale care contribuie la consolidarea securității regionale.
Un astfel de format este Coaliția de voință pentru Ucraina, creată pentru a asigura, după un eventual acord de încetare a focului, un sistem de garanții politice și juridice pentru Ucraina — garanții care ar consolida pacea și stabilitatea în întreaga regiune.
Pentru implementarea deciziilor politice, în anul 2025 a fost activat Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei, structură militară de coordonare.
Administrația Prezidențială subliniază faptele verificabile:
Nicio prezență pe front: Președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării cu până la 20 de militari, exclusiv în cadrul Comandamentului operațional și al structurilor de comandă și control. România nu trimite trupe combatante și nu trimite militari pe frontul din Ucraina.
Locație sigură: Structura de comandă funcționează rotațional în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri de linia frontului.
Rol strict de coordonare: Cei 20 de militari români sunt personal de stat major, implicați doar în activități de planificare, comandă și control, nu în operațiuni de luptă.
Administrația atrage atenția că distorsionarea acestor informații urmărește crearea unei percepții false privind implicarea militară directă a României în conflictul din Ucraina.