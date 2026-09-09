Administrația Prezidențială demontează narațiunea potrivit căreia România ar trimite militari "pe frontul din Ucraina"

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 9 sept. 2026, 18:07

Administrația Prezidențială precizează că România nu trimite militari combatanți în Ucraina și că narațiunea online care propagă această idee este "o manipulare alarmistă" care scoate din context informațiile transmise pe canale oficiale.

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