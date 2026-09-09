Scandal de poluare în Sebeș: două firme și doi responsabili de mediu, trimiși în judecată. Emisiile de formaldehidă au depășit de peste 3 ori limita

Două societăți comerciale din Sebeș și doi angajați ai uneia dintre firme au fost trimiși în judecată într-un dosar de poluare și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Procurorii susțin că, în anii 2022 și 2023, instalațiile celor două companii ar fi generat emisii de formaldehidă și oxizi de azot peste limitele stabilite prin autorizația de mediu, iar valorile nefavorabile nu ar fi fost raportate autorităților. Într-unul dintre cazuri, concentrația de formaldehidă ar fi ajuns la 3,24 ori peste limita admisă.
Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, care au dispus trimiterea în judecată a celor două societăți și a doi angajați care aveau atribuții în domeniul protecției mediului.
Cele două firme își desfășoară activitatea pe același amplasament din municipiul Sebeș. Una activează în industria prelucrării lemnului, iar cealaltă în industria chimică.
Cum ar fi fost ascunse depășirile de poluare
Potrivit anchetatorilor, ambele societăți dețineau instalații tehnologice cu impact important asupra mediului și funcționau în baza unei Autorizații Integrate de Mediu.
Documentul stabilește inclusiv ce substanțe trebuie monitorizate, care sunt limitele de emisie, cât de des trebuie efectuate măsurătorile și în ce condiții rezultatele trebuie transmise autorităților.
Procurorii susțin că, în mai multe situații, rezultatele care indicau depășirea limitelor admise nu ar fi fost raportate.
În schimb, atunci când o analiză de laborator indica valori peste cele permise, măsurătorile ar fi fost repetate până la obținerea unor rezultate conforme. Ulterior, autorităților de mediu le-ar fi fost transmise doar valorile favorabile operatorilor, arată news.ro.
Prin această procedură, anchetatorii susțin că s-ar fi creat aparența că societățile respectă condițiile impuse prin autorizația integrată de mediu.
Formaldehida, de peste trei ori peste limita legală
Cercetările au vizat măsurători efectuate în anii 2022 și 2023, în timpul proceselor tehnologice pentru fabricarea plăcilor din lemn și a rășinilor pe bază de formaldehidă.
În cazul firmei din industria prelucrării lemnului, procurorii au identificat depășiri ale concentrației de formaldehidă în toate cele cinci rapoarte analizate.
Cea mai mare valoare ar fi fost de 3,24 ori peste limita maximă admisă.
Un aspect considerat deosebit de grav de anchetatori este faptul că aceste valori ar fi fost înregistrate într-o zonă locuită. Potrivit procurorilor, situația ar fi însemnat expunerea acută a populației din zona respectivă la formaldehidă.
Și firma din industria chimică ar fi depășit limitele
Nici cea de-a doua societate nu a scăpat de acuzațiile procurorilor.
În cazul companiei din industria chimică, toate cele trei rapoarte de încercare analizate în cadrul anchetei ar fi indicat depășiri ale limitei admise pentru formaldehidă.
Cea mai mare valoare identificată ar fi ajuns la 2,86 ori peste limita legală, tot într-o zonă locuită.
În plus, toate cele trei măsurători analizate au indicat depășirea limitei admise și în cazul oxizilor de azot.
Responsabilii de mediu ar fi transmis date nereale
Anchetatorii susțin că cei doi angajați care aveau responsabilități privind protecția mediului ar fi avut cunoștință despre rezultatele măsurătorilor efectuate de laboratorul extern.
Potrivit rechizitoriului, în rapoartele anuale de mediu aferente anilor 2022 și 2023, documente transmise ulterior Agenției pentru Protecția Mediului Alba și Gărzii Naționale de Mediu, aceștia ar fi atestat că valorile poluanților se încadrau în limitele prevăzute de lege.
Procurorii susțin însă că, în aceeași perioadă, rapoartele întocmite de laboratorul extern autorizat indicau mai multe depășiri ale valorilor admise.
De asemenea, anchetatorii afirmă că nici cerința privind etalonarea sistemului propriu de măsurare a poluanților nu ar fi fost respectată.
Angajații ar fi intervenit asupra instalațiilor în timpul măsurătorilor
Procurorii au identificat și modul în care ar fi fost influențate unele dintre determinările efectuate de laboratorul extern.
Potrivit anchetei, angajați ai secțiilor de producție ar fi intervenit, în timpul prelevării probelor, asupra unor sisteme de depoluare, puncte de prelevare sau instalații tehnologice.
Scopul acestor intervenții ar fi fost obținerea unor valori care să se încadreze în limitele prevăzute de autorizația de mediu.
Pentru documentarea suspiciunilor, anchetatorii au efectuat mai multe percheziții, inclusiv la sediile celor două societăți și la laboratorul extern implicat în efectuarea analizelor. În timpul acțiunilor au fost ridicate sisteme informatice și suporturi de stocare a datelor.
Procurorii: Formaldehida și oxizii de azot pot afecta sănătatea
Gravitatea faptelor este susținută de procurori și prin natura substanțelor despre care afirmă că ar fi fost evacuate în atmosferă peste limitele admise.
Formaldehida și oxizii de azot se află printre poluanții pentru care legislația de mediu impune limite stricte de emisie și proceduri de monitorizare și raportare.
Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, o expertiză în domeniul ecologiei și protecției mediului a concluzionat că faptele cercetate ar fi fost de natură să pună în pericol viața sau sănătatea oamenilor, animalelor ori plantelor.
Procurorii au mai arătat că formaldehida este clasificată de Organizația Mondială a Sănătății în grupa I a agenților cancerigeni pentru om și că expunerea la oxizi de azot poate avea efecte grave asupra aparatului respirator.
Dosarul ajunge la Judecătoria Alba Iulia
Cele două firme și cei doi angajați au fost trimiși în judecată pentru infracțiunile de poluare prin evacuarea în atmosferă de substanțe periculoase și fals în înscrisuri sub semnătură privată, potrivit acuzațiilor formulate de procurori.
Dosarul urmează să fie înaintat Judecătoriei Alba Iulia, instanța care va analiza cauza.