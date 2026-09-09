Scandal de poluare în Sebeș: două firme și doi responsabili de mediu, trimiși în judecată. Emisiile de formaldehidă au depășit de peste 3 ori limita

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 sept. 2026, 15:54

Două societăți comerciale din Sebeș și doi angajați ai uneia dintre firme au fost trimiși în judecată într-un dosar de poluare și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Procurorii susțin că, în anii 2022 și 2023, instalațiile celor două companii ar fi generat emisii de formaldehidă și oxizi de azot peste limitele stabilite prin autorizația de mediu, iar valorile nefavorabile nu ar fi fost raportate autorităților. Într-unul dintre cazuri, concentrația de formaldehidă ar fi ajuns la 3,24 ori peste limita admisă.

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